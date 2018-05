Roadstar.ai erhält A-Runden Finanzierung von 128 Millionen Dollar und kündet erste Generation von „Aries" an

Zeitgleich mit der Meldung bringt Roadstar.ai „Aries" auf den Markt, die erste Technologie-Ausrüstung des Unternehmens für selbstständiges Fahren, wobei es sich um die erste Einkabellösung mit den kostengünstigsten in China produzierten LiDARs für autonomes Fahren handelt.

„Aries ist kompatibe mit Sensoren von verschiedener Marken und Typen kompatibel. So können Level 4- Autonomoes Fahren bei einem Aufwand weiniger als 50.000 RMB, ungefaehr 8000 USD sind, erreicht werden", erklärte Dr. Xianqiao Tong, Gründer und CEO von Roadstar.ai.

Nachdem Roadstar.ai sowohl in den USA als auch in China Tests auf öffentlichen Straßen durchgeführt hatte, beschrieben die chinesischen Medien „Aries" als einen bedeutenden Schritt des Unternehmens in Richtung Produktion. Laut Meinung der Medien wird diese effiziente und sichere Lösung in dem Bereich des autonomen Fahrens, die bedeutend kostengünstiger ist als die der Konkurrenz, dazu befähigen, im Laufe der nächsten Jahre einen umfassenden Markt zu erschließen.

Roadstar.ai, gegründet im Mai 2017 mit Hauptsitz in Shenzhen, China, hat Forschungszentrum in Shenzhen China als auch in Silicon Valley, USA. Momentan ist Roadstar.ai das einzige chinesische Technik -Start-up Im Bereich autonomes Fahren, das dank seiner zwei unabhängig voneinander entwickelten Kerntechnologien -HeteroSync und DeepFusion - offizielle Partnerschaften mit Top Tier1 sowie weltweiten Automobilherstellern abschliessen konnte.

Der erst vor einem Jahr gegründete Unternehmen Roadstar.ai hat bereits mehrere branchenführende Maßstäbe gesetzt. Er hat den ersten Platz der Computervision-Benchmarks im Rahmen des Cityscapes Datasets gewonnen und wurde dritter Platz bezüglich des KITTI 3D Detection-Datasets.

Das Roadstar.ai-Team besteht aus einer beeindruckenden Ansammlung an Talenten, zu denen Ingenieure gehören, die in den besten Unternehmen für autonomes Fahren wie Google, Tesla, Apple, Nvidia, Baidu USA etc. beschäftigt haben. Gemeinsam verfolgen sie das einzige Ziel, bis 2020 das selbstfahrender Fahrzeuge auf nur einen Unfall pro gefahrener 1.000 km zu reduzieren. Roadstar.ai plant für dieses Jahr den Einsatz von 50 selbstfahrender Fahrzeuge in China. Die Fahrzeugflotte soll bis 2019 auf 200 erweitert werden und bis 2020 sogar 1500 Fahrzeuge auf der strassen bringen.

„Roadstar.ai wird völlig autonome Robotaxi-Dienste für ein intelligentes, effizientes und sicheres Mobilitätserlebnis der Zukunft anbieten", fügte Tong hinzu. „Doch bevor wir die Welt des sicheren und komfortablen autonomen Fahrens anbieten, muss die Technologie künstlicher Intelligenz perfekt sein."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/692513/Roadstar_ai.jpg

QUELLE Roadstar.ai