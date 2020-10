Rossi in der Bergbauindustrie in Südafrika aktiv

Im Bergbausektor war Rossi bereits in Zusammenarbeit mit Baldmin Engineering, einem Unternehmen, das schlüsselfertige Lösungen für spezifische Kundenanforderungen anbietet, am Goldminenprojekt Mazowe Mine in Simbabwe beteiligt. Dabei wurde eine komplette Konstruktionslösung bereitgestellt, die Getriebemotoren der G-Serie in verschiedenen Größen sowie Inching-Antriebe umfasste.