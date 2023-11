Rossum als "Leader" im IDC MarketScape Report: Worldwide Intelligent Document Processing Software 2023-2024 Vendor Assessment

LONDON, Nov. 28, 2023 /PRNewswire/ -- Rossum, ein führender Anbieter für Intelligent Document Processing (IDP) wurde als "Leader" im IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Document Processing Software 2023-2024 Vendor Assessment (doc #US49988723, November 2023) ausgezeichnet.

Insbesondere in den Kategorien: human-centric automation, orchestration and integration, und productivity bei großen Enterprise Firmen wurde Rossum ausgezeichnet.

Wir glauben, dass diese Auszeichnung Rossums Commitment cutting-edge Innovation bei der Dokumentenverarbeitung für unsere globalen Kunden wie Bosch, Siemens und Celonis unterstreicht.

"Rossums kontinuierliches Commitment zu kundenzentrierter Innovation hilft Partnern dank cutting-edge Dokumentenverarbeitung unvergleichliche Effizienz, erhöhte Produktivität zu erreichen und tiefgehende Insights zu gewähren", betonte Tomas Gogar, Rossums CEO. "Wir sind unfassbar stolz darauf, unsere Kunden kontinuierlich mit transformativen Lösungen zu unterstützen und zu empowern."

Laut dem IDC Marketscape Report ist "Rossums Computer Vision, NLP und proprietäre AI Engine leicht skalierbar und für großes Volumen geeignet. Rossums Software kann akkurate Daten auch bei hohem Volumen extrahieren, wodurch es ideal für besonders wichtige Dokumenten Use Cases geeignet ist."

Erfahren Sie mehr über Rossums intelligente Dokumentenverarbeitung auf der Webseite .

Über IDC MarketScape: Das Lieferantenbewertungsmodell von IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik nutzt eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Rossum

Rossum ist ein marktführender Anbieter für Intelligent Document Processing (IDP) und kombiniert die fortschrittlichste Technologie zur Auslese von Daten mit einer kompletten Low-Code Plattform, die große Teile der End-to-End Dokumentenverarbeitung automatisiert. Hunderte Organisationen aus allen Industrien und Größen, wie Bosch, Siemens, thyssenkrupp, und DPD vertrauen bereits auf Rossum, um den manuellen Aufwand zu senken, Dokumente schneller zu verarbeiten und Fehler zu vermeiden. Mehr zu Rossum unter: www.rossum.ai

