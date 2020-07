Royal Caribbean Group ernennt Dr. Calvin Johnson zum Global Head, Public Health und Chief Medical Officer

Der frühere Gesundheitsminister von Pennsylvania wird die strategischen Planungen und den Betrieb des globalen Gesundheitsprogramms leiten

MIAMI, 28. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group hat Dr. Calvin Johnson zum Global Head, Public Health und Chief Medical Officer ernannt. In dieser neuen Rolle ist Johnson für die globalen Gesundheits- und Wellnessrichtlinien der Gruppe verantwortlich und wird deren praktische Umsetzung in Bezug auf öffentliche Gesundheit und klinische Belange managen sowie die strategischen Pläne und den Betrieb der globalen Gesundheitsorganisation des Unternehmens bestimmen. Johnson wird dabei auch mit dem Healthy Sail Panel kooperieren, um sicherzustellen, dass alle Protokolle und Empfehlungen dieses Gremiums umgesetzt werden.

„Mithilfe der umfassenden Erfahrung von Johnson im Bereich der öffentlichen Gesundheit und klinischen Versorgung werden wir noch höhere Standards zum Schutz der Gesundheit unserer Gäste und Crew und der von uns versorgten Gemeinschaften umsetzen können", sagte Richard Fain, Vorsitzender und CEO der Royal Caribbean Group. „Johnson wird auch eng mit dem neu angekündigten Healthy Sail Panel zusammenarbeiten und sicherstellen, dass wir die maßgeblichen Gesundheitsprotokolle und -verfahren einführen und umsetzen."

Dr. Johnson hat einen fundierten Hintergrund im Bereich des öffentlichen Gesundheitsschutzes durch Service-Innovation, Richtlinienentwicklung und -analyse und Training und Entwicklung von Führungskräften. Er hat erfolgreich die umfassende Reaktion auf den Ausbruch aktiver Infektionskrankheiten geleitet und war für die Sicherung aller Aspekte der Patientenversorgung verantwortlich, wobei er den klinischen Betrieb mit 1300 Versorgern und mehr als 300.000 Menschen kontrollierte.

„Royal Caribbean Group ist bestrebt, mehr zu tun, als die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und echt innovative Lösungen umsetzen", sagte Johnson. „Ich freue mich darauf, beim Branchenführer einzusteigen, der ganz klar neue Wege in Bezug auf das Management öffentlicher Gesundheitsinitiative zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit beschreitet. Das Healthy Sail Panel leistet wichtige Arbeit und hilft uns, bessere Standards zu entwickeln und uns auf die Wiederaufnahme des Betriebs vorzubereiten. Ich freue mich darauf, mich an dieser Arbeit zu beteiligen.

„Johnsons wird einen wichtigen Beitrag zu unserer Mission einer besseren Versorgung leisten", so Jennifer Love, Senior Vice President, Safety, Security, Environment, Medical & Public Health der Royal Caribbean Group. „Seine Ernennung ist ein Zeichen dafür, dass wir die Gesundheitsversorgung unserer Gäste und Mitarbeiter ernsthaft transformieren möchten."

Dr. Johnson, der zuletzt Principal bei der Altre Strategic Solutions Group war, war bereits Chief Medical Officer bei Corizon Health, dem damals größten Anbieter von Gesundheitsleistungen für das US-amerikanische Strafvollzugssystem und beim Temple University Health System. Von 2003–2008 war er Gesundheitsminister im Commonwealth von Pennsylvania und von1998–1999 fungierte er als Medical Director für das Gesundheitsamt von New York City. Seinen medizinischen Abschluss legte er an der Johns Hopkins University School of Medicine ab, zudem hat er einen Master of Public Health von der Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health und einen Bachelor of Science in Chemie vom Morehouse College.

Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) ist der neue Geschäftsname für Royal Caribbean Cruises Ltd. Royal Caribbean Group ist der Eigentümer von vier globalen Kreuzfahrturlaubsmarken: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea. und Azamara. Royal Caribbean Group ist auch 50%iger Eigentümer eines Joint Ventures, das TUI Cruises und HapagLloyd Cruises betreibt. Insgesamt betreiben unseren Marken 63 Schiffe und mit Stand zum 10. Juli 2020 sind 16 weitere Schiffe bestellt. Erfahren Sie mehr unter www.rclcorporate.com oder www.rclinvestor.com.

