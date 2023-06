Saihanba, ein Beispiel für Harmonie zwischen Mensch und Natur

PEKING, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- CMG

Der 80.000 Hektar große Saihanba Waldfarm in der Provinz Hebei ist der größte künstliche Wald der Welt. Es gibt dort Wälder, Wiesen und Seen, Tiere tummeln sich in den Wäldern, Überall wachsen Blumen und Pflanzen.

Saihanba Waldfarm (PRNewsfoto/CMG)

Peng Zhijie ist Leiter des Büros für Brandschutz von der Saihanba Machinery Forest Farm. Er erläuterte: „Wir benutzen jetzt Drohnen für die Routinepatrouillen über dem Waldlager. Es sieht spektakulär aus. Die Drohnen sind Teil unserer Raum-Luft-Boden-Integrations-Initiative, die eine wichtige Rolle in dem Brandschutz des Waldes spielt. Infrarot-Radar zur Branderkennung, Blitzwarnung und -überwachung, Videoüberwachung bei Waldbränden und Satelliten-Hotspot-Überwachung. Diese Spitzentechnologien helfen dabei, eine dynamische 24/7 Überwachung von Bränden in der gesamten Waldregion zu ermöglichen."

Um Brände im Sommer zu vermeiden, sind frühzeitige Warnungen vor Blitzen

eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn ein Blitz etwa 10 km weit entfernt von der Betriebsgrenze einschlägt und eine Stärke von mehr als 50 kA hat, wird das System eine Sofortnachricht an die Mitarbeiter und die Mobiltelefone der Aussichtspunkte der Brandbeobachtungstürme senden.

Jeder in Saihanba hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Das Ehepaar Liu Jun und Wang Juan hält seit vielen Jahren auf dem Turm Wache. Der Ehemann Liu Jun sagte: „Der Beobachtungsturm dient als das Auge des Waldes. Es ist unser Job, nach Bränden innerhalb unserer Sichtweite Ausschau zu halten." Wang Juan erklärte: „Wir waren hier immer zu zweit und haben uns gegenseitig begleitet und unterstützt. Es ist anstrengend und einsam. Aber wir können jeden Tag Veränderungen sehen. Die Setzlinge wachsen zu hochgewachsenen Bäumen heran."

Vor ungefähr einem Jahrhundert war Saihanba ein Grasland mit ausreichend Gras, Wasser und einem dichten Wald. Ausbeuterische Abholzung und ständige Waldbrände haben Saihanba zu kargen Hügeln degradiert. Die Förster haben drei Generationen gebraucht, um das grenzenlose Ödland innerhalb von 60 Jahren in ein prachtvolles Meer von Wald zu verwandeln.

Seit 2012 hat das Gebiet künstlicher Wälder und Wiesen in China 73 Millionen Hektar überschritten. Als Teil dieser Begrünung konnten bis zu 128.000 Arten entdeckt und aufgezeichnet werden. Die Population von mehr als 300 Arten gefährdeter Tiere und Pflanzen hat ein erholsames Wachstum erlebt.

Wie der chinesische Staatspräsident Xi Jinping auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas darauf hingewiesen hat, ist die Modernisierung chinesischer Art ein Prozess der Modernisierung harmonischer Koexistenz zwischen Mensch und Natur.

