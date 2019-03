Sanya bewirbt Tourismusangebote auf der ITB

Während der ITB zog Sanya die Aufmerksamkeit von Messebesuchern während einer Präsentation auf sich, in der die faszinierendsten Besonderheiten der Stadt als Küstenreiseziel betont wurden: die einzigartigen Traditionen der Li- und Miao-Bevölkerung, die in diesem Gebiet leben, die vielfältigen verfügbaren Unterkunftsmöglichkeiten, die Tourismus- und Unterhaltungsorte, an denen die lokale Kultur im Vordergrund steht, sowie die visafreie Politik für 59 Länder und der Ruf der Stadt als sicheres und zuverlässiges Reiseziel.

Reiseveranstalter aus Sanya und ihre führenden europäischen Kollegen. Am 7. März unterzeichnete die Sanya Friendship International Travel Agency eine Vereinbarung mit einem polnischen Reiseveranstalter, um Direktflüge zwischen Sanya und Warschau einzurichten. Die neue Flugverbindung soll ab Oktober 2019 verfügbar sein.

Die Sanya Holiday International Travel Agency und Hainan United Airlines, sowie andere lokale Reiseveranstalter, waren darum bemüht, ihre Beziehungen mit Kollegen aus europäischen Ländern zu vertiefen.

Am Abend des 7. März richtete das Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau im Marriott Hotel in Berlin eine Werbeveranstaltung aus, die sich an große europäische Reiseagenturen richtete. Unter den über 120 Gästen befanden sich auch Herr Ao Liyong, stellvertretender Direktor des Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, Fu Fenghua, stellvertretender Leiter seiner internationalen Marketingabteilung für Hongkong, Macau und Taiwan, Herr Pang Yongda, Direktor der Marketingabteilung vom Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau, Herr Wen Delin, Forscher für das Haikou Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau, Herr Gao Zhanguo, Berater für die Wirtschafts- und Handelskammer der chinesischen Botschaft in Deutschland, und Mathias Schiemer, CEO von Heidelberg Marketing GmbH.

Die Werbekonferenz begann um 19.00 Uhr. Herr Ao hielt eine Präsentation über den Status und das Wirtschaftsumfeld von Hainans Tourismussektor.

Darüber hinaus teilte Andreas Janz, Managing Director von China Tours Hamburg CTH GmbH, seine Erfahrungen von mehreren Aufenthalten in Sanya, während Zou Xiuying, Direktorin des TUI China Inbound Tourism Department, die maßgeschneiderten Rundreise-Pakete für Reisende aus Deutschland präsentierte.

2018 nahm das Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau die Zusammenarbeit mit der in Deutschland ansässigen TUI Group für das Marketing und den Vertrieb von Sanyas Tourismusangeboten im deutschen Markt auf, um den Stellenwert der Stadt in Europa als internationales Reise- und Urlaubsziel zu verbessern.

Aktuell bietet Sanya Linienflüge zu 30 internationalen und regionalen Reisezielen, die eine Kombination von 91 Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen pro Woche umschließen. Dieses Jahr möchte Sanya verstärkt Werbung außerhalb des heimischen Marktes betreiben. Im Zuge der Bewerbung seiner Rundreise-Pakete wird die Stadt neue internationale Flugverbindungen zu und von Destinationen in Europa und Südostasien einführen, sowie Partnerschaften mit führenden in- und ausländischen Reiseveranstaltern im Inbound-Tourismusmarkt eingehen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt im internationalen Tourismusmarkt zu verbessern und sich wirklich den Status als erstklassiges Küstenreiseziel zu verdienen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/832867/Sanya.jpg

SOURCE Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau