Sanya setzt mit neuem Ansatz auf junge Besucher aus aller Welt

Sanya schließt sich mit Trip.com, Genshin Impact und Juneyao Air für Live-Streaming auf Flügen zusammen

SANYA, China, 2. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. Dezember gab es einen Flug mit dem Thema des Open-World-Rollenspiels Genshin Impact von Schanghai nach Sanya. Der Flug wurde von Juneyao Air durchgeführt, und auf dem Flug fand ein gemeinsames Live-Streaming-Event statt, das gemeinsam vom Sanya Tourism Promotion Board (STPB), Trip.com und Genshin Impact organisiert wurde.

Dies erfolgte im Rahmen der Bemühungen des STPB, Touristen der Generation Z (Gen Z) anzulocken. Zuvor war ein GenZ Top Model Contest veranstaltet worden, um junge Touristen anzulocken. Der Themenflug brachte nicht nur Live-Streaming über die Wolken, sondern enthielt auch starke Elemente des Spiels Genshin Impact und von Sanya als Teil der Flugzeugdekoration, was dem Flug einen Hauch von Lebensfreude verlieh.

Genshin Impact ist ein Action-Rollenspiel, das von miHoYo entwickelt und veröffentlicht wurde. Das Spiel spielt in einer animebasierten offenen Welt namens Teyvat, in der sich die Charaktere frei bewegen können. Innerhalb einer Woche nach seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2020 wurde es auf mobilen Plattformen 23 Millionen Mal heruntergeladen und hat eine große Fangemeinde gewonnen, insbesondere in der Generation Z auf der ganzen Welt.

Für Sanya ist Genshin Impact die ideale Wahl für eine Zusammenarbeit, da die Stadt ihre Tourismusressourcen ausbaut, um mehr Aufmerksamkeit von jungen Touristen und internationalen Besuchern zu erhalten. Im Jahr 2021 wählte das STPB einen ähnlichen Ansatz, um jüngere Reisende durch eine Zusammenarbeit mit Game for Peace (der chinesischen Version von PUBG Mobile) anzusprechen. Jetzt, wo sich der Einreiseverkehr erholen soll, plant das STPB eine Reihe von Initiativen, um Sanya jungen Reisenden aus aller Welt als internationales Reiseziel zu präsentieren.

Mit dem ganzjährig warmen Wetter, der spektakulären Landschaft und den vielfältigen Erlebnissen stellt Sanya die perfekte Kulisse für Arbeit, Reisen und Freizeit dar. In letzter Zeit hat sich das STPB darauf konzentriert, neue touristische Möglichkeiten und Hotspots zu erschließen, um verschiedene Arten von Reisenden nach Sanya zu locken, insbesondere junge Reisende. Da Surfen, Camping, Tauchen und andere Trendsportarten bei jungen Leuten immer beliebter werden, bringt man zunehmend auch den Outdoor-Lifestyle mit Sanya in Verbindung, während die Stadt weiterhin eine jüngere Bevölkerungsgruppe anspricht.

Die Touristenattraktionen von Sanya haben in jüngster Zeit schnell an Beliebtheit gewonnen. Laut Daten der FlightAI-Plattform von Trip.com strömten vom 20. bis 27. Dezember Touristen von verschiedenen Orten nach Sanya und der Phoenix-Flughafen von Sanya rangierte in Bezug auf das Passagieraufkommen in der Zivilluftfahrt an fünfter Stelle in China. Seine Erholungsrate im Jahresvergleich in Bezug auf das Passagieraufkommen zählt zudem zu den vier besten aller Flughäfen in China.

Da China seine Beschränkungen für einreisende Touristen im Jahr 2023 lockern wird, möchte sich das STPB darauf konzentrieren, seine neuen Attraktionen als Reiseziel hervorzuheben und ein aufregendes Veranstaltungsprogramm vorzubereiten, um neue internationale Besucher und junge Reisende aus aller Welt anzuziehen sowie Reisende, die schon einmal da waren, zum Wiederkommen zu bewegen.

