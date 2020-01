Sasken Technologies und Qualcomm schließen sich zwecks erweiterten Engineering- und Customization-Supports für Automobil-Kundenstamm zusammen

BENGALURU, Indien und SAN DIEGO, 8. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Sasken Technologies Ltd. und Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, die Tier-1-Automobilkunden erstklassige Engineering- und Customization-Unterstützung bereitstellen soll. Mit dieser Zusammenarbeit werden Saskens globale Engineering-Teams Automobilkunden bei der Implementierung der Automobilplattformen und -lösungen von Qualcomm Technologies Stärkung und Unterstützung bieten.

Sasken hat durch die Nutzung von Qualcomm® Snapdragon™ Automotive Cockpit-Plattformen und Qualcomm® Automotive Wireless Solutions Lösungen für Tier-1-Automobilkunden und -hersteller umgesetzt. Das Unternehmen bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Multimedia, Konnektivität und Board-Support-Packages sowie Kenntnisse des Automobil-Software-Ökosystems mit sich. Zusätzlich sind Saskens Engineering-Teams dazu in der Lage, kritische Projekte durchzuführen, die die Markteinführung von IVI-Systemen sowie von telematischen und digitalen Clusters für zahlreiche Automobilhersteller unterstützen konnten. Sasken ist darauf ausgerichtet, Tier-1-Unternehmen bei der Erschließung des Automobil-Ökosystems sowie bei der Bereitstellung von Software zu unterstützen, die den hohen Anforderungen der Industrie gerecht wird. Die Nutzung der Ressourcen und der globalen Präsenz von Saskens Teams für Automobilentwicklung und -anwendung sowie der umfangreichen Dienstleistungen zur Produktförderung wird das Dienstleistungsangebot für jene Kunden erweitern, die von beiden Unternehmen bedient werden. Neuen Nutzern der Snapdragon Automotive Cockpit-Plattform sowie der Qualcomm Automotive Wireless Solutions wird auf diese Weise zu verkürzten Implementierungszeiträumen verholfen.

„Während Qualcomm Technologies seine Präsenz innerhalb des gesamten Automobilsektors erweitert, können wir neuen Kunden und angrenzenden Anwendungsbereichen durch Saskens erstklassigen technischen Support und Kundenbetreuung umfangreichere und intensivere Unterstützung bieten", so Nakul Duggal, Senior Vice President, Produkt-Management, Qualcomm Technologies Inc. „Wir verfügen über eine langjährige und auf Vetrauen basierende Beziehung zu Sasken und sind zuversichtlich, dass ihre fundierten Erfahrungswerte mit unseren Produkten und Technologien es ihnen ermöglichen wird, sowohl neuen Kunden als auch neuen Anwendungen für unsere Snapdragon Automotive Cockpit-Plattform und Qualcomm Automotive Wireless Solutions wirksame und umfangreiche Unterstützung zu bieten."

„Wir fühlen uns geehrt und freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies. Unsere exzellenten Kenntnisse ihrer Snapdragon Automotive Cockpit-Plattform und Automotive Wireless-Plattformen sowie unser eingehendes Verständnis der Trends innerhalb der Automobilindustrie verhelfen uns dazu, kritischen Engineering-Support für den gesamten Produktentwicklungs-Lebenszyklus bereitszustellen, was sowohl von Tier-1s als auch globalen OEMs wertgeschätzt wird", erklärte Rajiv C Mody, Chairman, Managing Director und CEO von Sasken Technologies Ltd. „Durch die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies kann Sasken für bestehende und neue Kunden erstklassige Unterstützung gewährleisten und sicherstellen, dass sie ihre Kenntnisse kontinuierlich erweitern", fügte er hinzu.

Qualcomm und Snapdragon sind Warenzeichen von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten sowie weiteren Ländern.

Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit-Plattformen und Qualcomm Automotive Wireless sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

