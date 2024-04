Schweizer Traditionsspital am Puls der Zeit - mit KI-basierter Bildanalyse von ImageBiopsy Lab

WIEN, Österreich, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- Die künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in der Medizin - und innovative Spitäler ziehen mit. Das Kantonsspital Baden (KSB) nutzt eine fortschrittliche KI-Bildanalyse zur Unterstützung bei der Diagnose von muskuloskelettalen Pathologien. Die Software Tools des Unternehmens ImageBiopsy Lab ermöglichen eine standardisierte Beurteilung chronischer Erkrankungen des Bewegungsapparates. Dafür bietet ImageBiopsy Lab spezifische Module für Frakturerkennung sowie die Auswertung von Knie-, Hüft-, Hand- und Wirbelsäulen- Röntgen. Mehrere KSB-Abteilungen werden die KI nutzen, um Befundabläufe zu optimieren.

Analoge Diagnoseverfahren im Wandel

Muskuloskelettale Pathologien sind ein globales Problem und treten häufiger auf als Herz-/ Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. Dennoch vertrauen viele Ärzte auf analoge Verfahren, wie eine rein visuelle bzw. manuelle Auswertung von Röntgenbildern und MRT-Aufnahmen. Diese subjektiven und zeitaufwändigen Verfahren sind nicht standardisiert, und die Ergebnisse hängen stark von der Erfahrung der Anwender ab.

Die von ImageBiopsy Lab entwickelte KI-basierte MSK Software-Plattform bietet eine innovative Möglichkeit, radiologische Bilddaten effizient in objektive und strukturierte Informationen über den Knochenzustand zu übersetzen.

Eine Schnittstelle zwischen Radiologie & Orthopädie

Die KI-Software Tools werden im Zentrum für Bildgebung des KSB zum Einsatz kommen. Des Weiteren stehen sie den Bereichen Orthopädie, Pädiatrie und Unfallchirurgie zur Verfügung. Ziel ist es, die bereichsübergreifende Kommunikation, Behandlung und Patientenkommunikation durch den Einsatz der Software zu optimieren.

"Die Lösungen von ImageBiopsy Lab liefern hochpräzise und klinisch relevante Ergebnisse, die in der pädiatrischen und MSK-Radiologie einen echten Mehrwert bieten", sagt Prof. Dr. med. Rahel Kubik, Chefärztin Radiologie und Direktorin des Departementes Medizinische Dienste. "Die Erfahrung hat gezeigt, dass KI-basierte Tools die Radiologinnen und Radiologen effizient unterstützen und dazu beitragen, die Qualität und Geschwindigkeit in der Diagnostik zu optimieren. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir mit der Software von ImageBiopsy einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Radiology of the future machen."

"Unsere Innovationen basieren auf langjährigen Forschungen und Entwicklungen in Zusammenarbeit mit führenden Experten für Knochen- und Gelenkerkrankungen. Wir freuen uns, dass unsere Software-Tools durch Institutionen wie das KSB praktische Anwendung erfahren und einen Mehrwert für Ärzte und Patienten bieten ", erklärt Dr. Richard Ljuhar, CEO und Mitbegründer von ImageBiopsy Lab

ImageBiopsy Lab

ImageBiopsy Lab , Wien, ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen im Bereich KI-gesteuerter Softwarelösungen für die muskuloskelettale Radiologie/Orthopädie. Die zertifizierte Software unterstützt Radiologen und Orthopäden bei der Diagnose und Überwachung von Knochen- und Gelenkerkrankungen durch automatisierte Bildanalysen. Ziel ist es, die Genauigkeit und Effizienz der Diagnose und Behandlung von muskuloskeletalen Erkrankungen zu verbessern.

Das Kantonsspital Baden

Das KSB , gegründet 1349, ist ein innovatives Gesundheitszentrum, das sich stets an der Spitze der medizinischen Entwicklung bewegt. Mit Projekten wie der Tagesklinik Kubus und dem Partnerhaus hat das KSB seine Rolle als Drehscheibe der integrierten Versorgung im Osten des Kantons Aargau gestärkt. Im KSB Health Innovation Hub werden zukunftsweisende Ideen getestet und der Neubau "Agnes", der 2024 fertiggestellt wird, ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des KSB. Mit über 3500 Mitarbeitern ist das KSB einer der größten Arbeitgeber der Region und strebt danach, ein Ort zur Verbesserung der Lebensqualität zu sein.

