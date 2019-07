Schwimmsport in Gwangju: 17-tägiger weltweiter Wassersportwettbewerb mit Abschlussfeier zu Ende gegangen

GWANGJU, Südkorea, 30. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Am Sonntag fand in der südwestlichen Metropole Gwangju die Abschlussfeier der FINA-Schwimmweltmeisterschaften Gwangju 2019 statt. Im Blickpunkt standen die vielfältigen jahreszeitlichen Besonderheiten der Region.

Die Abschlussfeier, mit der der 17-tägige weltweite Wassersportwettbewerb zu Ende ging, der am 12. Juli in Gwangju eröffnet wurde, bestand aus zwei Teilen: einer einstündigen Kulturdarbietung, die um 17 Uhr am Asia Culture Center begann, und der offiziellen Veranstaltung am Nambu University Municipal Aquatics Center.