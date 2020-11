SDLG eröffnet großen Pavillon auf der bauma CHINA 2020

Erstmals gemeinsam mit Volvo CE, präsentiert 21 innovative Produkte

SHANGHAI, 9. November 2020 /PRNewswire/ -- Shandong Lingong (SDLG) nimmt vom 24. bis zum 27. November 2020 an der bauma CHINA 2020 im Shanghai New International Expo Centre teil. Im Sinne des diesjährigen Themas „Innovation, More Than Reliability" wird SDLG insgesamt 21 neue Produkte vorstellen, die Lösungen für die verschiedensten Arbeitsumfelder bieten. Der Clou der diesjährigen Präsenz ist der ersten Gemeinschaftsstand mit Volvo CE, ein Superpreis und viele ausgefallene Werbegeschenke, die Endbenutzer gewinnen können.