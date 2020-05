Sephora und Tmall Global bringen grenzüberschreitenden Flagshipstore auf den Markt, um lokale und globale Beauty-Trends zu synchronisieren

„Dank unserer langjährigen Beziehungen zu globalen Schönheitsmarken freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Tmall Global, um Überseemarken in den chinesischen Markt einzuführen. Die Synergie von Online- und Offline-Kanälen ermöglicht Verbraucherinnen den Zugriff auf Überseemarken, um ihre aufkommenden Bedürfnisse zu erfüllen. „Diese Initiative ist etwas ganz Besonderes für Sephora, denn in diesem Jahr feiern wir das fünfzehnjährige Bestehen von Sephora in China. Die Eröffnung des Sephora Tmall Global-Flagshipstores bietet eine großartige Gelegenheit für Sephora, sein Engagement auf dem chinesischen Markt weiter zu stärken, indem das Unternehmen den sich ständig wandelnden Trends und Beauty-Bedürfnissen der Verbraucherinnen gerecht wird."