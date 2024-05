Shohei Ohtani wird als „Oi Ocha"-Botschafter von ITO EN ernannt, um die japanische Teekultur weltweit zu fördern; Ohtani: „Jeden Tag gibt es einen grünen Tee, der an meiner Seite steht"

TOKYO, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- ITO EN, Ltd, der in Tokio ansässige Hersteller der weltweit führenden Marke für ungesüßte Grünteegetränke „Oi Ocha" (*), hat einen globalen Vertrag mit Shohei Ohtani, dem Spieler der Los Angeles Dodgers, unterzeichnet. Das Unternehmen freut sich, seine Ernennung zum „Oi Ocha" Global Ambassador von ITO EN bekannt zu geben und ein neues Key Visual zu enthüllen.

Der Haupttext, „Jeden Tag gibt es einen grünen Tee, der mir zur Seite steht", wird auf der Rückseite der Flasche in der Werbebotschaft von ITO EN an Ohtani verwendet, die in den japanischen sozialen Medien viral ging.

ITO EN wird mit Ohtani zusammenarbeiten, um die japanische Teekultur weltweit zu verbreiten und durch grünen Tee einen Beitrag zur Zukunft der Erde zu leisten. Ab dem 20. Mai wird die erste Aktivität als „Oi Ocha"-Botschafter von ITO EN die „#OiLAOhtani-san"-Kampagne sein, die Menschen dazu einlädt, nach LA zu kommen, um Ohtanis Spiel zu sehen. (Bitte beachten Sie, dass diese Kampagne nur in Japan durchgeführt wird).

Fotos:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405140733/_prw_PI9fl_63Q1P0M5.jpg

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405140733/_prw_PI8fl_tdeVtFpH.jpg

Besondere Landing Page: https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/en.html

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405140733-O1-Iln510ep.pdf

- „Shohei Ohtani" × „Oi Ocha" Neue Key Visuals veröffentlicht

Das neue Key Visual zeigt Shohei Ohtani, einen der besten Baseballspieler der Welt, und „Oi Ocha", den weltweit am meisten konsumierten grünen Tee. Ohtani steht in einem Teefeld und hält eine Flasche „Oi Ocha" mit der Aufschrift „Mein grüner Tee, meine Seele". Das neue Key Visual wird in den Geschäften, in den sozialen Medien, auf speziellen Landing Pages und in verschiedenen Anzeigen verwendet.

- Shohei Ohtanis Erklärung, globaler „Oi Ocha"-Botschafter von ITO EN zu werden, wurde veröffentlicht (Zeitungsanzeigen wurden gleichzeitig veröffentlicht)

In der Zeitungsanzeige zur Ernennung von Shohei Ohtani zum „Oi Ocha"-Botschafter von ITO EN ist seine Erklärung enthalten, die im Folgenden wiedergegeben wird:

„Mein grüner Tee, meine Seele.

In diesen Tagen ist so viel los.

Es ist sinnvoll, eine Pause mit grünem Tee

einzulegen, um Körper und Geist zu beruhigen.

Ich möchte diese Erfahrung mit allen Menschen auf der Welt teilen.

Der nächste Schritt, das Ziel für Oi Ocha.

ITO DEs „Oi Ocha" Global Ambassador Shohei Ohtani"

Die Anzeigen werden in japanischen Zeitungen wie Nikkei, Asahi, Sankei, Mainichi und Yomiuri sowie weltweit in der Financial Times, LA Times und Honolulu Star-Advertiser erscheinen. ITO EN wird die Anzeige auch in allen fünf großen Zeitungen in Südkorea veröffentlichen, wo Ohtani besonders beliebt ist, darunter die Chosun Ilbo und die Dong-A Ilbo. Bleiben Sie dran für diese groß angelegte Werbekampagne.

- Shohei Ohtanis einleitender Kommentar:

„Mein Name ist Shohei Ohtani, und ich fühle mich geehrt, zum globalen Botschafter von ITO EN ernannt zu werden.

Als die globale Partnerschaft mit „Oi Ocha" am 30. April bekannt gegeben wurde, sah ich selbst die Zeitungsanzeige in der LA Times und bekam ein Gefühl für das Ausmaß dieser Partnerschaft. Ich war auch überrascht über die Resonanz, die ich in den sozialen Medien und in meinem Umfeld erhielt.

Die erste Phase meiner Aktivitäten als „Oi Ocha"-Botschafter von ITO EN ist eine Kampagne, mit der ich alle zu einer Verlosung eines Spiels in LA einlade. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich das Spiel im Stadion in LA ansehen und dabei „Oi Ocha" trinken könnten.

Für die Zukunft bereite ich als „Oi Ocha"-Botschafter von ITO EN neue Initiativen vor, wie z. B. ein Projekt zur Verbreitung der japanischen Teekultur in der Welt und einen weiteren Beitrag zur Zukunft der Erde mit grünem Tee zusammen mit allen Menschen auf der Welt. Ich hoffe, Sie freuen sich alle darauf.

ITO DEs „Oi Ocha" Global Ambassador Shohei Ohtani"

(*) Guinness World Records (TM) Certified

Intage SRI+ Unsweetened Tea Beverage Market Data January-December 2023 "Oi Ocha" Brand Sales Value

Record name: "Largest unsweetened green tea beverage brand (latest annual sales)"

Official English record name: Largest unsweetened green tea RTD brand - Einzelhandel, aktuell

Recorded brand: Oi Ocha brand (excluding Oi Ocha Hojicha products)

Year covered: Januar-Dezember 2023