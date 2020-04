Spieler gewinnt unglaublichen 3,7 Mio. €-Jackpot auf Mega Fortune

BERLIN, 9. April 2020 /PRNewswire/ -- Ein glücklicher Spieler auf NetBet Casino hat sich letzte Woche mit einem Einsatz von nur 3,75 € den Jackpot in Höhe von 3,7 Millionen € abgeholt - ganz lässig vom Smartphone aus!

Abspielen tat sich das Ganze am Vormittag des 3. April auf dem Slot Mega Fortune vom Herausgeber NetEnt. Der Spieler bzw. die Spielerin konnte mit Sicherheit seinen Augen kaum trauen, als der riesige Betrag auf dem Bildschirm erschien.

Auf NetBet Casino haben wir so manche Slots mit progressiven Jackpots wie dem bei Mega Fortune im Angebot, und diese Jackpots werden in regelmäßigen Abständen von unseren Spielerinnen und Spielern geknackt, auch wenn die Höhe des Gewinns natürlich nicht immer ganz so hoch ist wie letzte Woche!

Bei Mega Fortune ist der Name Programm. Nicht zum ersten Mal wurde auf diesem populären Slot eine größere Summe gewonnen, und mit Sicherheit auch nicht zum letzten Mal!

Tatsächlich gibt es bei diesem Spiel drei verschiedene Jackpots zu gewinnen - Mega Fortune Rapid, Mega Fortune Major, und natürlich der bereits angesprochene Mega Fortune Mega Jackpot.

Der Mega Fortune Mega Jackpot ist berüchtigt dafür, dass er oft unglaubliche Dimensionen annehmen kann. Stell dir vor, was für ein Wochenende man genießen könnte, wenn du wie unser Glückspilz an einem Freitag den Jackpot knackst!

Als Reaktion auf den Riesengewinn hatte CEO von NetBet, Gabriela Arnautu, Folgendes zu sagen: „Im Namen des gesamten NetBet-Teams möchte ich dem Spieler/der Spielerin von ganzem Herzen gratulieren. 3,7 Millionen Euro ist ein riesiger Betrag und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn solche Summen auf unserer Seite den Besitzer wechseln."

Wie heißt es noch so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Versuch dein Glück auf unserer breiten Auswahl an Spielen, wenn du der nächste Gewinner auf NetBet Casino sein willst.

Für mehr Details steht dir unser PR-Team unter [email protected] gerne zur Verfügung.

SOURCE NetBet