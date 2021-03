STL ernennt Chris Rice zum CEO für sein Access Solutions Business

Mit 25 Jahren Erfahrung in der optischen Kommunikation und Systemintegration erweitert STL nun seine Fähigkeiten im Bereich digitaler Netzwerke, indem es Kernlösungen im Edge-Access-Bereich sowohl auf der drahtgebundenen als auch auf der drahtlosen 5G-Seite entwickelt. Mit über 5 Jahren Investition in Zugangstechnologien und wichtigen Produkteinführungen hat das Unternehmen die Geschäftseinheit Access Solutions B ins Leben gerufen, die sich auf Open RAN, 5G, programmierbares FTTx und Controller-/Orchestrierungssoftware konzentriert. Chris ist eine erfahrene Technologie-Führungskraft, die diese Geschäftseinheit leiten und die Wachstumspläne von STL vorantreiben wird.

Chris bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit. Vor STL war er bei AT&T tätig, wo er eine mehrjährige Technologiestrategie und Vision für das Netzwerk und die Entwicklung des zugrunde liegenden Systems lieferte. Er leitete auch die Umstellung von AT&T auf Software-Defined Networking (SDN) und führte das Team, das die grundlegenden Automatisierungs- und Plattformfunktionen für diese Umstellung entwickelte. Chris hat einen MBA-Abschluss von der University of Central Florida, einen Master-Abschluss in Elektrotechnik von der Virginia Tech und ist Absolvent des Wireless Information Networks Laboratory (WINLAB) von Rutgers.

„Der Bereich der digitalen Vernetzung befindet sich an einem Wendepunkt, an dem offene Technologien und softwaregesteuerte Infrastrukturen zunehmend an Bedeutung gewinnen", so Chris Rice. „STL ist durch sein wachsendes Zugangsportfolio, das Skalierung, Latenz, Offenheit und Agilität unterstützt, einzigartig positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren. Telekommunikationsunternehmen benötigen diese Eigenschaften in Verbraucher- und Unternehmensnetzwerken. Ich freue mich sehr darauf, dieses Unternehmen und dieses beeindruckende Team zu leiten. Gemeinsam werden wir Lösungen der nächsten Generation aufbauen, um das volle Potenzial von Glasfaser-Breitband und 5G auszuschöpfen. Wir werden diese mit Programmierbarkeit und zu den Kostenpunkten liefern, die die Industrie fordert", fügte er hinzu.

Anand Agarwal, Group CEO, STL, kommentierte die Ernennung von Chris: „STL setzt sich dafür ein, Open Source und konvergente Netzwerke Realität werden zu lassen. Wir investieren seit über 5 Jahren in SDN für 5G-Mobilfunk- und glasfaserbasierte drahtgebundene Netzwerke. Ich freue mich sehr, dass Chris unser Team für Access-Lösungen leitet. Ich bin sicher, dass Chris mit seiner außergewöhnlichen Erfolgsbilanz beim Vorantreiben dieser großen Veränderungen weltweit das Geschäft mit 5G- und Zugangslösungen auf die nächste Stufe bringen und die Technologie- und Marktführerschaft für STL erreichen wird. Ich heiße Chris in der STL-Familie willkommen und wünsche ihm das Beste für seinen neuen Weg."

Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd

STL ist ein branchenführender Integrator von digitalen Netzwerken. Unsere vollständig 5G-fähigen digitalen Netzwerklösungen helfen Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Unternehmen, Bürgernetzwerken und großen Unternehmen dabei, ihren Kunden verbesserte Erlebnisse zu bieten. STL bietet integrierte, 5G-fähige End-to-End-Lösungen an, die von der Verkabelung zur drahtlosen Kommunikation, vom Design zur Bereitstellung und von der Konnektivität zur Berechnung reichen. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Optical Interconnect, virtualisierte Zugangslösungen, Netzwerksoftware und Systemintegration.

Wir glauben an die Nutzung von Technologie, um eine Welt mit vernetzten Erlebnissen der nächsten Generation zu schaffen, die das tägliche Leben verändern. Wir verfügen über ein weltweites Patentportfolio von 462 Patenten und betreiben in unserem Kompetenzzentrum Grundlagenforschung für Netzwerkanwendungen der nächsten Generation. STL verfügt über eine starke globale Präsenz mit Produktionsstätten für optische Preforms, Glasfasern, Kabel und Interconnect-Subsysteme der nächsten Generation in Indien, Italien, China und Brasilien sowie zwei Software-Entwicklungszentren in Indien und einer Einrichtung für das Design von Rechenzentren in Großbritannien.

STL.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1447651/Chris_Rice_STL.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

SOURCE Sterlite Technologies Ltd. (STL)