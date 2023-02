STUDIE: 3 VON 5 DEUTSCHEN WÄREN IN EINER BESSEREN FINANZIELLEN LAGE, WENN SIE IN DER SCHULE MEHR ÜBER DEN UMGANG MIT IHREN FINANZEN GELERNT HÄTTEN

DENVER, 7. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie, die heute von Western Union veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass 61% der Deutschen glauben, dass sie in einer besseren finanziellen Lage wären, wenn sie in der Schule mehr über Finanzmanagement gelernt hätten.

Die Studie, bei der deutsche Schulkinder befragt wurden, soll aufzeigen, welche Auswirkungen die finanzielle Bildung in der Schule auf den Umgang mit Geld im späteren Leben haben kann. Jeder dritte (34%) Befragte Deutsche verbrachte weniger als 10% seiner Zeit damit, in der Schule etwas über Finanzen zu lernen.

Die Studie hat einen Mangel an Finanzwissen unter den Deutschen aufgedeckt: Einer von drei (33%) Befragten würde sich selbst nicht als sachkundig in Bezug auf Kreditlimits bezeichnen, die Hälfte (50%) kennt sich nicht mit Schuldenkonsolidierung aus, und fast zwei von fünf (37%) wissen nicht, was Zinsen sind.

Mehr als ein Drittel (36%) gab zu, dass sie aufgrund mangelnder Finanzkenntnisse eine Fehlinvestition getätigt haben.

Diese Bildungslücke scheint sich auf das Niveau der finanziellen Sicherheit der Deutschen auszuwirken. Weniger als die Hälfte (49%) der Deutschen würden sich als finanziell abgesichert betrachten, ein Viertel (25%) der Deutschen hat weniger als 500 € gespart, und mehr als einer von zehn (13%) hat überhaupt keine Ersparnisse.

Da nur ein kleiner Teil der Schulbildung dem Thema Finanzen gewidmet ist, ergab die Studie, dass die Deutschen sich alternativen Methoden zugewandt haben, um etwas über den Umgang mit Geld zu lernen. Die häufigste Informationsquelle sind die Eltern (32%), gefolgt vom Internet (26%), wobei viele Befragte soziale Medien und andere Online-Ressourcen nutzen, um sich über Finanzen zu informieren. Dies gibt Anlass zur Sorge über die Qualität der Informationen welche benutzt werden.

Die Forderung nach verstärkter Betonung der finanziellen Bildung in der Schule

Die Studie zeigt, dass die Deutschen fast einhellig dafür sind, die Finanzerziehung schon in jungen Jahren zu verstärken. Neun von zehn Befragten (90%) sind der Meinung, dass das Thema Finanzen ein Pflichtfach für Kinder in der Schule sein sollte. Auf die Frage, welche Fächer in der Schule am wichtigsten sind, waren Persönliche Finanzen, einschließlich Geldmanagement und Haushaltsführung, die häufigste Antwort (39% der Befragten), gefolgt von Sparen (35%) und Investieren (14%).

Die Finanzthemen, die nach Meinung der Befragten in der Schule am wichtigsten sind:

Persönliche Finanzen (39%) Sparen (35%) Investieren (14%) Altersvorsorge (6%) Kreditkarten (4%) Hypotheken (2%)

Evelyn Herl, DACH Leiterin bei Western Union, kommentiert:

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Wunsch besteht, Finanzwissen zu einem wichtigen Bestandteil des deutschen Lehrplanes zu machen.

Indem wir den Kindern von heute beibringen, wie sie ihre Finanzen verwalten können, und indem wir ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand geben, um fundierte und effektive Entscheidungen über ihr Geld zu treffen, können wir mehr Deutschen in Zukunft zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen.

Wir bei Western Union haben es uns zur Aufgabe gemacht, Finanzen für alle zugänglich zu machen und die Menschen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Je früher Menschen finanzielle Kompetenz erlangen, desto früher können sie Wohlstand erreichen."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.westernunion.com/blog/de/finanzwissen-in-deutschland/

Hinweis für Redakteure:

Wenn Sie sich entscheiden, diese Geschichte zu veröffentlichen, geben Sie bitte einen Link zurück zur Western Union Seite: https://www.westernunion.com/blog/de/finanzwissen-in-deutschland/

Die begleitende Infografik kann hier heruntergeladen werden, falls Sie diese in Ihren Bericht aufnehmen möchten: https://we.tl/t-PQS9qZwidK

Methodik

Die Studie wurde von Savanta im Auftrag der Western Union in Deutschland vom 18. bis 22. November 2022 durchgeführt. Befragt wurden 2,004 deutsche Erwachsene, die in Deutschland zur Schule gegangen sind.

Über Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führender Anbieter von grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegungen und Zahlungen. Die Western Union Plattform ermöglicht nahtlose, grenzüberschreitende Zahlungsströme. Das führende globale Western Union Finanznetzwerk überbrückt mehr als 200 Länder und Territorien und rund 130 Währungen. Western Union verbindet Verbraucher, Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen über eines der weltweit reichweitenstärksten Netzwerke und bietet Zugang zu Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie zu einem umfangreichen globalen Netzwerk von Einzelhandelsstandorten. Western Union verbindet die Welt, um grenzenlose Möglichkeiten in Reichweite zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.westernunion.com

SOURCE Western Union