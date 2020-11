Studie zeigt: 80 Prozent der datengetriebenen Unternehmen sehen sich in Pandemie im Vorteil

Umfrage zeigt die Datenkluft auf, die unter europäischen Unternehmen herrscht

Datengetriebene* Führungskräfte blicken optimistischer auf die Zukunft ihres Unternehmens: 68 Prozent sehen die Zukunft ihres Unternehmens positiv, verglichen mit 52 Prozent derjenigen, die nicht datenfokussiert sind.

76 Prozent der Unternehmen, die Geschäftsentscheidungen auf Basis von Daten treffen, werden bis März 2021 ihre Ausgaben für Schulungen und die Entwicklung von Datenkompetenzen fortsetzen oder erhöhen, während 56 Prozent der Organisationen ohne Datenschwerpunkt ihre Ausgaben senken oder gar nicht investieren werden.

Die Fähigkeit, strategische Entscheidungen schneller zu treffen, die Kommunikation zu verbessern und die teamübergreifende Zusammenarbeit zu intensivieren, wird als Hauptvorteil der datengetriebenen Pandemiebekämpfung genannt.

LONDON, 12. November 2020 /PRNewswire/ -- Eine Studie mit mehr als 3500 Führungskräften und IT-Entscheidungsträgern in Großbritannien (GB), Frankreich, Deutschland und den Niederlanden hat eine Kluft aufgezeigt zwischen Unternehmen, die Daten als Entscheidungsgrundlage während der Pandemie nutzen, und solchen, die dies nicht tun. Die von Tableau in Auftrag gegebene YouGov-Umfrage befragte Führungskräfte kleiner, mittlerer und großer Unternehmen über die Nutzung von Daten während der Pandemie, die bisher gewonnenen Erkenntnisse und das Vertrauen in die Umsetzung langfristiger geschäftlicher Veränderungen.

Eine Mehrheit (80 Prozent) der Führungskräfte aus Unternehmen, die den Wert von Daten erkannt haben und auf deren Basis Geschäftsentscheidungen treffen, ist der Meinung, dass sie während der Pandemie einen entscheidenden Vorteil haben. Sie engagieren sich auch stärker dafür, dass Daten für die Zukunft ihres Unternehmens eine wichtige Rolle spielen, wobei eine große Mehrheit (76 Prozent) plant, die Investitionen in Datenkompetenz mit Blick auf das Jahr 2021 zu erhöhen. Darüber hinaus sind 79 Prozent zuversichtlich, dass bei ihnen darauf geachtet wird, Geschäftsentscheidungen basierend auf Daten zu treffen.

Währenddessen zeigen die Ergebnisse, dass nicht datengetriebene Unternehmen die Bedeutung von Daten in diesen unsicheren Zeiten langsamer begreifen. Nur 29 Prozent sehen darin einen entscheidenden Vorteil und 56 Prozent sagen, dass sie die Investitionen in Datenkompetenz reduzieren oder einstellen werden. Außerdem sind nur 36 Prozent überzeugt, gewährleisten zu können, dass Geschäftsentscheidungen durch Daten unterstützt werden.

„Dieses Jahr hat den Wandel für Unternehmen beschleunigt, hinein in eine vollständig digitale Welt, schneller als irgendjemand sich jemals hätte vorstellen können. Und Daten sind das Herzstück dieser digitalen Welt", kommentiert Henrik Jorgensen, Vice President Strategy and Growth EMEA, bei Tableau. „Im Zeitalter der Daten zeigt unsere Umfrage, dass datengetriebene Unternehmen klare Vorteile sehen und mehr Vertrauen in die Zukunft ihres Geschäfts haben. Deshalb schöpfen sie jetzt die Macht ihrer Daten auch wirklich aus. Unternehmen, die das noch nicht erkannt haben, laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Aber alle Organisationen, ob groß oder klein, können beruhigt sein, dass es noch nicht zu spät ist, sich die Macht der Daten zunutze zu machen - die Zeit dafür ist jetzt."

Auf die Frage, wie es geholfen hat, während der Pandemie auf der Grundlage von Daten zu arbeiten, nannten die Führungskräfte mehrere Punkte. Ganz oben auf der Liste stehen: effektivere Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden (42 Prozent), die Fähigkeit, strategische Geschäftsentscheidungen schneller zu treffen (40 Prozent) und eine verstärkte teamübergreifende Zusammenarbeit bei der Entscheidungsfindung und Problemlösung (36 Prozent).

„Wir haben 2013 begonnen, in unserem gesamten Unternehmen Datenkompetenz aufzubauen, und in der Pandemie haben wir definitiv von diesen Fähigkeiten profitiert", erklärt Dr. Dirk Holbach, Corporate Senior Vice President & CSCO Laundry & Home Care bei Henkel. „So konnten wir zum Beispiel die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung innerhalb weniger Tage erheben, so dass jedes Werk sehen konnte, wie wir in dieser Hinsicht ausgerüstet sind - damit unser Geschäft weiterlaufen kann. Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft wichtige Erkenntnisse gewinnen werden, insbesondere was die Zusammenarbeit betrifft."

Zu den wichtigsten Lehren, die von allen Umfrageteilnehmern aus der Pandemie gezogen wurden, gehören: die Notwendigkeit, agiler zu sein (30 Prozent), effektiv Prioritäten zu setzen und Projekte schneller durchzuführen (26 Prozent), und die Notwendigkeit des Zugangs zu genaueren, aktuelleren und saubereren Daten (25 Prozent).

Zur Datenstrategie seines Unternehmens sagt Jay Kotecha, Data Scientist beim Nahrungsmittelhersteller Huel: „Unsere datengetriebene Strategie hilft dem Unternehmen, auf das Verbraucherverhalten zu reagieren – so können wir uns schneller und klarer anpassen und reagieren. Es geht darum, die gesamte Organisation durch Daten zu stärken. Die Mitarbeiter untersuchen Daten aus dem gesamten Unternehmen und wandeln sie in Erkenntnisse um, auf deren Grundlage wir handeln können, sei es in Bezug auf Umsatzprognosen, Vertriebseffizienz oder Marketingausgaben."

Betrachtet man Europa, so zeigen die Ergebnisse, dass etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Führungskräfte ihr Unternehmen für datengetrieben halten, während einer von drei (38 Prozent) der Ansicht ist, dass dies nicht der Fall ist. Diese Resultate deuten darauf hin, dass Unternehmen in dieser Zeit eindeutig die Möglichkeit haben, Daten zur Entscheidungsfindung zu nutzen und so ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern. In Deutschland sind 62 Prozent der Befragten der Meinung, dass ihr Geschäft datenorientiert ist, während Großbritannien hier mit nur 46 Prozent Zustimmung etwas zurück liegt.

Hinweis für Redakteure

Hier können Sie die Ergebnisse selbst auf Tableau Public erkunden: https://public.tableau.com/views/YouGovSurvey/Data-DrivenCompaniesareResilient

Über die Umfrage

Vom 4. bis 17. September 2020 befragte YouGov 3.529 Manager und IT-Entscheidungsträger der obersten bis mittleren Führungsebene in kleinen, mittleren und großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

