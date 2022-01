TE Connectivity als 'Top Arbeitgeber' in Deutschland und Belgien ausgezeichnet

Top Employer Institute zertifiziert Unternehmen mit herausragenden Mitarbeiterbedingungen

BENSHEIM, Deutschland, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde durch das Top Employers Institute (TEI) als einer der besten Arbeitgeber in der Kategorie „Engineering" zum 13. Mal in Folge in Deutschland und erstmals auch in Belgien in der Landeskategorie ausgezeichnet.

Die Zertifizierung durch das TEI unterstreicht das Engagement eines Unternehmens mit seiner Personalpolitik und -praxis die Arbeitswelt nachhaltig zu bereichern. Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, darunter Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Personalrekrutierung, Weiterbildung, „Well-being" sowie Vielfalt & Inklusion.

„Wir sind sehr stolz darauf, die Zertifizierung von TEI nun bereits im 13. Jahr zu erhalten," sagt Kerstin Gutbell, EMEA University Relations Leiterin bei TE Connectivity Germany GmbH. „Die Zertifizierungen in Deutschland und Belgien unterstreichen, dass unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Werte Teamarbeit, Innovation, Verantwortung und Integrität sowie unser Wille zuzuhören, uns auch künftig helfen, uns noch weiter zu verbessern."

Diese Kernwerte haben sich als noch wichtiger erwiesen, da TE und Unternehmen weltweit weiterhin mit den Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie konfrontiert sind.

„Unsere Mitarbeiter haben auch in einem weiteren Jahr unter schwierigen Bedingungen mit Leidenschaft und großer Flexibilität zusammengearbeitet", sagte Thomas Rathke, Director HR Solutions, EMEA Central. „Die globalen Verbindungen, die wir zwischen unseren Teams aufgebaut haben, sind entscheidend für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens. Die TE-Mitarbeiter in der EMEA-Region und auf der ganzen Welt können diese Zertifizierung zusammen mit ihren Kollegen in Deutschland und Belgien feiern."

David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: „Das letzte wie auch das Jahr zuvor mussten Unternehmen weltweit anspruchsvolle Herausforderung bewältigen. Dabei hat TE Connectivity erneut gezeigt, dass es die Aufrechterhaltung exzellenter Mitarbeiterpraktiken am Arbeitsplatz priorisiert. Sie stellen sich weiterhin den Herausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt und arbeiten unermüdlich daran, das Leben ihrer Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Wir gratulieren herzlich den Organisationen, die in diesem Jahr in ihren jeweiligen Ländern als Top Employer zertifiziert wurden."

Das Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1.857 Top Employer in 123 Ländern/Regionen, auf fünf Kontinenten ausgezeichnet.

Über das Top Employers Institute

Das Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogramm ermöglichen wir es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1857 Top Employer in 1.857 Länder/Regionen auf 5 Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 8 Millionen Mitarbeitern weltweit.

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

