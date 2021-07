Tencent Cloud und InterCloud kündigen Zusammenarbeit bei der technischen Integration an und adressieren damit die weltweit steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Services

BERLIN, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Tencent Cloud, die Cloud-Sparte von Tencent, gab heute seine Zusammenarbeit mit InterCloud bekannt, einem globalen Anbieter von vollständig verwalteten Lösungen der Unternehmensklasse für die nahtlose Vernetzung großer Multi-Cloud-Ressourcen. Beide Firmen haben sich darauf geeinigt, eine technische Integration zwischen Tencent Cloud und dem InterCloud Netzwerk zu ermöglichen, einer privaten Infrastruktur, die globale und flexible Enterprise Cloud Lösungen ermöglicht, welche sich durch fortschrittliche Sicherheits- und Leistungsmerkmale auszeichnen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Endkunden, über das InterCloud Netzwerk auf das gesamte Serviceangebot von Tencent Cloud zuzugreifen. Ziel ist es, die stetig wachsende Nachfrage nach cloudbasierten Diensten auf der ganzen Welt zu bedienen.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es InterCloud Kunden auf die innovativen Cloud-Produkte und -Services von Tencent Cloud für Organisationen und Unternehmen zuzugreifen. Tencent Cloud biete Cloud-Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Finanz-, Bildungs-, Gesundheitswesen, sowie Einzelhandel, Industrie, Transport, Energie , Media und Entertainment an. Darüber hinaus profitieren InterCloud Kunden von der r globalen Rechenzentrumsinfrastruktur von Tencent Cloud , einschließlich der jüngsten Erweiterung der internationalen Rechenzentren, um zusätzliche Verfügbarkeitszonen in Bangkok, Frankfurt am Main , Tokio und Hongkong, wodurch Tencent Clouds globale Infrastruktur weiter ausgebaut wird .

Poshu Yeung, Senior Vice President, Tencent Cloud International , sagte: „Angesichts des Ziels von Tencent Cloud, die besten Cloud-Technologiedienste für Unternehmen auf der ganzen Welt anzubieten, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit InterCloud . Das Hauptaugenmerk liegt bei der Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Funktionen durch unsere vereinbarte technische Integration. Multinationale Unternehmenskunden von InterCloud und Tencent Cloud können durch die gemeinsame Integration von unseren branchenführenden Cloud-Lösungen und -Technologien profitieren."

Jérôme Dilouya, CEO und Mitbegründer von InterCloud , sagte: „InterCloud freut sich, mit Tencent Cloud zusammenzuarbeiten und von dessen branchenführender Technologie und Services weiter unterstützt zu werden. Wir begrüßen die Vorteile, die uns nicht nur durch die erstklassigen Produkte, sondern auch durch die erweiterte Rechenzentrumsinfrastruktur auf der ganzen Welt geboten werden, die uns dabei helfen werden, unsere Mission, unseren Kunden die besten groß angelegten Cloud-Lösungen zu bieten, weiter zu erfüllen."

Informationen zu Tencent Cloud

Tencent Cloud ist die Cloud-Service- Sparte von Tencent, welche branchenführende Cloud-Produkte und -Services für Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt anbietet. Dank der globalen Rechenzentrumsinfrastrukturen integriert Tencent Cloud Computing, Big-Data-Analytik, KI, Internet der Dinge, Sicherheit und andere fortschrittliche Technologien in zukunftsfähige Unternehmensszenarien. Gleichzeitig bietet Tencent Cloud ganzheitliche Smart-Enterprise-Lösung für Branchen wie Finanz-, Bildung - und Gesundheitswesen, sowie Einzelhandel, Industrielle Produktion , Transport, Energie sowie Gaming und Unterhaltung an .

Informationen zu InterCloud

InterCloud ist ein führender Anbieter von Software-defined Cloud Interconnectivity (SDCI), um sichere End-to-End Managed Services anzubieten. Die API-zentrierte Plattform von Intercloud unterstützt Unternehmen bei der Vereinfachung und Beschleunigung des Netzwerkbetriebs mit einem hohen Maß an Performance und Transparenz für Unternehmensressourcen, die über mehrere Standorte und verschiedene Cloud-Anbieter verteilt sind. Als Premium-Partner der großen Cloud Service Provider (CSPs), darunter AWS, Microsoft, IBM und Google Cloud, bietet InterCloud optimale Konnektivitätslösungen. https://intercloud.com/

