Fünf Herausforderungen, fünf Medaillen, folgen den außergewöhnlichen Reisen von Jon Snow, Tyrion Lannister, Arya Stark, Daenerys Targaryen und mehr.

TAURANGA, Neuseeland, 16. August 2023 /PRNewswire/ -- The Conqueror Virtual Challenges, in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products präsentiert Game of Thrones Virtual Challenges, eine epische und immersive virtuelle Erfahrung, die von der legendären HBO-Serie inspiriert ist. Teilnehmende aus aller Welt können sich nun auf eine bemerkenswerte Reise durch die Welt von Westeros und Essos begeben und ihre Liebe zur Serie auf eine noch nie dagewesene Weise zum Leben erwecken.

The Conqueror's GAME OF THRONES Virtual Challenge Series

Wie kein anderes virtuelles Fitness-Event folgt diese Serie von fünf Herausforderungen den Spuren legendärer Charaktere, auf ihrer Reise durch das Leben. Man kann Jon Snow jetzt bei einem waghalsigen Abenteuer in der „Jenseits der Mauer" Virtual Challenge begleiten, Tyrion Lannisters Weg der Wiedergutmachung in der „Die Hand" Virtual Challenge verfolgen, Arya Starks Verwandlung in der „Valar Morghulis" Virtual Challenge erleben, Daenerys Targaryen beim Aufbau ihrer Armee in der „Drachenmutter" Virtual Challenge folgen und als Höhepunkt ihrer Suche die Herausforderung „Der Eiserne Thron " annehmen, bei der sie die Chance haben, den ultimativen Thron der Macht selbst zu erobern.

Die Teilnehmenden können sich ihren eigenen Weg in den Game of Thrones-Herausforderungen zusammenstellen und jede Herausforderung in beliebiger Reihenfolge oder zeitgleich bewältigen, um ein individuelles Abenteuer zu erleben. Um jedoch den Eisernen Thron, die ultimative Herausforderung, freizuschalten, muss man die vorherigen vier Herausforderungen abschließen.

Sportbegeisterte und Fans der legendären Serie sind eingeladen, sich das Game of Thrones-Epos anzusehen und die Reise durch Westeros und Essos mitzuerleben. Auf einer individuell gestalteten Karte, die alle fünf Routen auf einer einzigen Leinwand zeigt, folgen die Teilnehmenden den Spuren ihrer geliebten Charaktere, entlang von legendären Orten wie Castle Black, King's Landing und Winterfell.

Jede Herausforderung wird von fesselnden Inhalten begleitet, darunter Sammelkarten, die die legendärsten Charaktere von Game of Thrones hervorheben, virtuelle Postkarten, die denkwürdige Ereignisse und Häuser aus der Serie zeigen, sowie lokale Orte, die Einblicke in die Hintergrundgeschichte geben. Die Teilnehmenden können Fortschritte auf der Karte machen, indem sie ihre Fortschritte in der App verfolgen und protokollieren, sei es durch Laufen, Radfahren, Schwimmen oder einfach durch das Zurücklegen der Herausforderungs-Strecke.

Für jede bewältigte Herausforderung erhalten die Teilnehmenden eine thematische Medaille, die den Charakter und seine Reise repräsentiert. Durch den Abschluss aller fünf Herausforderungen können die Teilnehmenden alle fünf einzigartigen Medaillen sammeln, die ihre Triumphe und ihre Hingabe für das Reich zeigen. Als zusätzlichen Anreiz können sie ihre hart verdienten Medaillen an einem Game of Thrones-Medaillenaufhänger präsentieren und so ihre Siege stolz zur Schau stellen.

So wie Allianzen das Schicksal von Westeros bestimmen, werden die Teilnehmenden ermutigt, Teams in der The Conqueror Challenges-App zu bilden und sich zusammenzutun, um die Macht der Kameradschaft und Zusammenarbeit zu nutzen. Sie meistern die Herausforderungen Seite an Seite und spiegeln so die Stärke und Einigkeit ihrer liebsten Charaktere wider. Die Entscheidung liegt jedoch bei ihnen. Sie können diese Reise auch alleine antreten und sich dabei auf ihre eigene Zielstrebigkeit verlassen.

„Unser Team freut sich, die Game of Thrones Virtual Challenges zu starten", sagt Raul Vintila, CEO von The Conqueror Virtual Challenges. „Wir glauben, dass es allen gefallen wird, virtuell durch Essos und Westeros zu reisen und die Serie auf diese Weise zu erleben. Wir haben unsere fantastische App und die Medaillen entwickelt, um Menschen zu motivieren, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, sie beizubehalten und persönliche Ziele zu erreichen. Während des gesamten Prozesses haben wir an die Fans der Serie gedacht, und wir sind überzeugt, dass das Ergebnis sie beeindrucken wird."

Ab heute können sich die Teilnehmenden für die Herausforderungen in Form von Einzelanmeldungen (ein Code für den Zugang zu einer Herausforderung) oder als Bündel (alle fünf Herausforderungen) anmelden. Weitere Informationen über die verfügbaren Strecken und die Möglichkeit, sich für die Herausforderungen anzumelden, finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.

Game of Throne ist jetzt auf Max als Stream verfügbar.

Informationen zu The Conqueror Challenges

The Conqueror Challenges sind eine Reihe von virtuellen Fitness-Events, an denen alle Menschen weltweit teilnehmen können. Überall und jederzeit. Die The Conqueror Challenges haben mehr als 900.000 Menschen aus über 100 Ländern dabei geholfen, ihre Motivation für sportliche Aktivitäten aufrechtzuerhalten, indem sie sich jedes Mal, wenn sie trainieren, vor die Herausforderung gestellt haben, die entsprechende Distanz berühmter Strecken und Pfade auf der ganzen Welt zurückzulegen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.theconqueror.events

Informationen zu Warner Bros. Discovery Global Consumer Products

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), Teil von Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences bringt das starke Portfolio an Unterhaltungsmarken und Franchises in das Leben von Fans auf der ganzen Welt. WBDGCP kooperiert weltweit mit den besten Lizenznehmern für preisgekrönte Spielzeug-, Mode-, Wohnkultur- und Verlagsprogramme, die von den größten Franchises der Film-, Fernseh-, Animations- und Spiele-Studios von Warner Bros. sowie von HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim und anderen inspiriert sind. Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Programmen, Einzelhandelsinitiativen und Werbepartnerschaften ist WBDGCP eine der führenden Lizenz- und Merchandising-Organisationen der Welt.

