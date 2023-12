Thermo Fisher Scientific unterzeichnet langfristigen, exklusiven US-Vertriebsvertrag mit Aesku.Group für IFA-Testkits und -Instrumente

­­Kernbotschaften

Thermo Fisher Scientific wurde zum exklusiven Vertriebshändler für FDA-zugelassene Aesku-Produkte in den Vereinigten Staaten ernannt.

Thermo Fisher Scientific ist ein führender Anbieter von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für den Spezialdiagnostikmarkt, dessen Portfolio an Immundiagnostikprodukten nun durch Aesku ergänzt wird.

Der Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren umfasst auch Service- und Supportaufgaben.

Die Vereinbarung zwischen Thermo Fisher Scientific und Aesku bietet Kunden Zugang zu einem umfassenden Portfolio von Autoimmundiagnostika und automatisierten Instrumenten, die sowohl das EliA™-Autoimmuntest-Portfolio als auch die Phadia™-Laborgeräte mit den IFA-Tests und Helios® HTC-Systemen von Aesku ergänzen.

WENDELSHEIM, Deutschland, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Thermo Fisher Scientific – das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft – hat heute eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit der Aesku.Group (Aesku) – einem führenden Anbieter innovativer diagnostischer Lösungen – über die Vermarktung, den Verkauf und den Support ihres Portfolios an FDA-zugelassenen IFA-Produkten, automatisierten Geräten und Software in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Mit dieser Vereinbarung bietet Thermo Fisher eine umfassende Produktpalette von automatisierten Diagnosesystemen und -methoden für den US-Markt an.

The HELIOS® Automated IFA System

Durch die Erweiterung seines Immunologie-Produktportfolios – bestehend aus EliA Autoimmundiagnostik, ImmunoCAP™ Allergiediagnostik und Phadia Laborsystemen mit ergänzenden Reagenzien und Systemen von Aesku – wird Thermo Fisher auch künftig die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse von Laboren und medizinischem Fachpersonal erfüllen und schnellere und genauere Diagnosen für Patienten ermöglichen.

„Unsere Partnerschaft mit Aesku unterstreicht unser Engagement, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder zu machen, indem wir innovative Lösungen anbieten, welche die Erkennung und Diagnose komplexer Autoimmunkrankheiten vorantreiben", so Santhosh Nair, Präsident von ImmunoDiagnostics, Thermo Fisher Scientific. „Aesku hat innovative und effiziente Lösungen entwickelt, die sich nahtlos in unser bestehendes Produktportfolio einfügen. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden diese Lösungen anbieten können und die Möglichkeit haben, mehr Patientenleben positiv zu beeinflussen."

Im Rahmen der Vereinbarung wird Thermo Fisher den Vertrieb und das Marketing sowie damit verbundene Aktivitäten für Aesku-Produkte ausschließlich in den Vereinigten Staaten übernehmen. Thermo Fisher wird auch Installations-, Wartungs- und Support-Dienstleistungen für Kunden in den Vereinigten Staaten anbieten. Hersteller für alle Produkte im Rahmen der Vereinbarung bleibt Aesku.

Dr. Torsten Matthias, Geschäftsführer und Gründer von Aesku, über die Kooperation: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Thermo Fisher Scientific, einem weltweit führenden Diagnostikunternehmen, um unsere bahnbrechenden IFA-Lösungen auf den US-Markt zu bringen. Das Engagement von Aesku für Innovationen in der Autoimmundiagnostik fügt sich nahtlos in die Mission von Thermo Fisher ein, den Kunden zu ermöglichen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für die Genauigkeit und Effizienz von Autoimmunitätstests und stellen sicher, dass Kliniken und Patienten die fortschrittlichsten diagnostischen Möglichkeiten erhalten, die es gibt."

Weitere Informationen über die Immunologie-Lösungen von Thermo Fisher Scientific finden Sie unter https://www.thermofisher.com/phadia

Über Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Dienste der Wissenschaft mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden US-Dollar. Die Mission des Unternehmens ist es, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Ganz gleich, ob Kunden die Forschung im Bereich der Biowissenschaften vorantreiben, komplexe analytische Herausforderungen lösen, die Produktivität in ihren Labors steigern, die Gesundheit von Patienten durch Diagnostik verbessern oder lebensverändernde Therapien entwickeln und herstellen – wir sind da, um sie zu unterstützen. Unser globales Team bietet über unsere branchenführenden Marken Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD eine unübertroffene Kombination aus innovativen Technologien, optimierten Einkaufsprozessen und pharmazeutischen Dienstleistungen. Weitere Informationen unter www.thermofisher.com

Über die Aesku.Group

Die Aesku.Group mit Sitz in Wendelsheim/Rheinland-Pfalz ist ein forschungsorientierter Anbieter von innovativen und effizienten Produkten und Dienstleistungen für die Früherkennung, Diagnose und Prognose von Autoimmunerkrankungen. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich Aesku.Diagnostics mit der Einführung von über 150 verschiedenen Produkten und kontinuierlichen Dienstleistungen in mehr als 90 Ländern weltweit zu einem anerkannten Namen im Bereich der Autoimmunität entwickelt. Seitdem vereinfacht die Aesku.Group Laborroutinen mit präzisen, robusten und zuverlässigen Tests und hat sich einen soliden Ruf in der Autoimmundiagnostik erworben, wobei alle wichtigen Krankheitsbereiche gleichermaßen berücksichtigt werden. Weitere Informationen unter www.aesku.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2300098/Aseku_Group_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2300100/Aseku_Group_Logo.jpg