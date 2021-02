Thrasio erhöht europäisches Engagement auf 500 Millionen Euro und kündigt eine weitere große deutsche Akquisition an

Thrasio stärkt seine führende Position in Europa mit der Akquisition von Bonstato und bekräftigt sein Engagement für die Übernahme europäischer E-Commerce-Unternehmen

BOSTON und BERLIN, 22. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Thrasio gab bekannt, dass es sein kürzlich eingegangenes 200-Millionen-Euro-Engagement für den Erwerb deutscher E-Commerce-Unternehmen auf 500 Millionen Euro ausweitet, um sein Wachstum in ganz Europa voranzutreiben. Das Unternehmen verwies auf eine robuste Pipeline von kürzlich getätigten europäischen Akquisitionen, darunter Bonstato, ein deutsches Eigenmarken-Inkubator-Unternehmen, das für seine Produkte des täglichen Bedarfs mit einem unverwechselbaren Design-Standard und überragenden Bewertungen bekannt ist.

Der Bonstato-Deal zeigt die einzigartigen Stärken von Thrasio, eine robuste Amazon-Marke an Bord zu nehmen und seine spezialisierten Teams sofort an die Arbeit zu setzen, um gleichzeitig über mehrere Kanäle zu optimieren. Zum Zeitpunkt des Kaufs generierte Bonstato 96 % seines Umsatzes mit Amazon. Thrasio hat bereits eine Diversifizierung vorgenommen und Produkte auf dem deutschen und dem US-amerikanischen Marktplatz eingeführt, die zu Top-Sellern in ihren Kategorien geworden sind und den Run-Rate-Umsatz der in Deutschland ansässigen Direct-to-Consumer-Seite (DTC) verdreifacht haben. Die Thrasio-Teams haben auch lokalisiertes Affiliate-Marketing in den USA, eine bald startende US-DTC-Site und Pläne, leistungsstarke Produkte in den Einzelhandel zu bringen, sowohl in den USA als auch in Europa.

„Mit einem über 700-köpfigen Team und einer Summe von über 1 Milliarde Dollar, die wir allein im letzten Monat aufgebracht haben, ist Thrasio der einzige Käufer in diesem Bereich, der wirklich eine globale Omnichannel-Maschine ist", sagt Ken Kubec, VP Acquisitions. „Die Skalierung auf allen globalen Amazon-Marktplätzen, DTC, Einzelhandel und anderen Vertriebskanälen ist eine Herausforderung, die spezielles Fachwissen erfordert, das Thrasio im Haus hat. Als führender digitaler E-Commerce-Akquisiteur und -Betreiber schaffen wir eine ‚Jeder gewinnt'-Situation - Verkäufer erhalten mehr Geld durch gut abgestimmte Verdienstanreize und ihre hochwertigen Produkte landen in den Händen von noch mehr Verbrauchern, überall auf der Welt."

Bonstato-Miteigentümer Max Winkler, der vor kurzem Vater wurde und sein Berufsleben entschleunigen wollte, sagt, dass er und Miteigentümer Frank Petri begeistert waren, Thrasio zu finden und sich einen lukrativen Ausstieg zu sichern. „Thrasio war während des gesamten Prozesses fleißig und professionell. Sie zeigten uns klar den Weg zu künftigem Wachstum auf, was uns von ihrer operativen Exzellenz und den bereinigten Erträgen, die wir anstrebten, überzeugte. All dies wurde durch den zügigen Abschluss, den reibungslosen Übergang und die Art und Weise, wie das Geschäft weiter wächst, bestätigt."

„Wir sind darauf eingerichtet, Grenzen zu überschreiten", ergänzt Thrasio COO Stephanie Fox. „Der Eintritt in neue Regionen kann für Unternehmer eine Herausforderung darstellen, und eine Sache, die Thrasio von anderen unterscheidet, ist unsere internationale Infrastruktur und Skalierung, die das Wachstum für lokale Teams an jedem Standort vorantreibt. Selbst etwas scheinbar so Einfaches wie die mehrsprachige Keyword-Optimierung ist von Natur aus kompliziert und muss Urheberrechte, rechtliche Komplikationen und eine ganze Reihe von kulturellen Nuancen berücksichtigen. Wir haben die Erfahrung, um das zu bewältigen, was nötig ist; wir bauen unsere internationalen Bemühungen schnell aus, beginnend in Europa und erwarten, dass wir weltweit weiter expandieren werden."

Bonstato ist ein deutscher Marken-Inkubator mit drei individuellen Marken und einer breiten Palette von Produkten, die in der Münchner Innenstadt entworfen werden: bonAMICO , das Lieblingsprodukte für Haustierbesitzer anbietet, darunter Fahrzeugsitzbezüge, Haustierbetten und Pflegezubehör; bonmedico, das ergonomische und orthopädische Hilfsprodukte verkauft, um einen gesunden Lebensstil zu fördern und chronische Schmerzen zu lindern; und bonVIVO, das eine große Auswahl an hochwertigen Möbeln und Wohnaccessoires anbietet, darunter Tische, Kaffee-/Teezubehör und Bodenstühle. Die Marke unterhält eine starke Präsenz auf dem US-Markt sowie in der EU.

Amazon FBA-Verkäufer - in Deutschland, den USA oder anderswo -, die darüber nachdenken, ihr Geschäft zu verkaufen oder die glauben, dass ihre Produkte die Möglichkeit haben, unter der Leitung von Thrasio auf die deutschen oder US-amerikanischen Marktplätze von Amazon zu expandieren, können den Evaluierungsprozess starten, indem sie Sami Turkie und Kirsten Weber unter [email protected] kontaktieren oder https://thrasio.de besuchen.

Als weltweit größter Akquisiteur von Amazon FBA-Marken verfügt Thrasio über eine massive Innovations- und Experimentierplattform, die hochwertige Produkte über digitale Marktplätze und Einzelhändler weltweit auf den Markt bringt. Mit der Erfahrung aus der Bewertung von 6.000 Amazon-Unternehmen, der Akquisition von 100 Top-Marken und der Verwaltung der Größenordnung von fast 14.000 kategorieführenden Produkten sind die Marken von Thrasio profitabler, wachsen schneller und übertreffen fast jeden anderen Verkäufer auf Amazon. Unter der Leitung von Thrasio konkurrieren Amazon-eigene Marken mit bekannten Marken und werden schnell zu vertrauenswürdigen Artikeln für den täglichen Bedarf, darunter Fitnessgeräte von Beast Gear, Kaffeezubehör von Coffee Gator und Kunstzubehör von Crafts4All. Weitere Informationen finden Sie auf https://thras.io.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1038555/Thrasio_Logo.jpg

