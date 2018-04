TraceLink veröffentlicht EU FMD Express, eine maßgeschneiderte Compliance-Lösung für kleinere Pharmaunternehmen

Aufgrund ihrer wesentlich stärker beschränkten Ressourcen und Budgets bedeutet die Serialisierung für viele kleine Pharmaunternehmen eine erhebliche Herausforderung, einschließlich Master Data-Management und den Austausch von Daten mit ihren Lohnherstellern (CMOs), und macht ihre Erfüllung bis zu dem Inkrafttreten der Falsified Medicines Directive (FMD) im Februar 2019 schwierig. EU FMD Express von TraceLink liefert diesen Unternehmen eine einfache Methode, die EU-Fälschungsschutzrichtlinie zu erfüllen und gleichzeitig bei nur minimalen geschäftlichen Auswirkungen ihre Kosten zu kontrollieren. Mit mehr als 40.000 Usern, die regelmäßig auf das Life Sciences Cloud-System zugreifen, ist EU FMD Express von TraceLink eine vollständige, einfach zu verwendende Lösung, die es kleineren Herstellern ermöglicht, die EU-Fälschungsschutzrichtlinie ( EU- FMD) einzuhalten und den European Hub über eine einzige, sichere Verbindung zur TraceLink Life Sciences Cloud zu integrieren. Gleichzeitig werden sie von Softwarewartung und Upgrades sowie der Integration regulatorischer Änderungen entlastet.

„Aufgrund seiner Größe und enormen Zahl an Unternehmen, die über verschiedene Länder verteilt sind, ist Europa einer der größten und komplexesten Märkte, an dem Hunderte von kleinen Unternehmen damit kämpfen, in den nächsten 11 Monaten die EU -Fälschungsschutzrichtlinie umzusetzen", so Shabbir Dahod, President und CEO von TraceLink. „Als Marktführer meinen wir, dafür verantwortlich zu sein, allen Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, zur Compliance zu verhelfen; aus diesem Grund haben wir dieses kostengünstige, problemlos zu nutzende Angebot entwickelt, das kleineren Unternehmen die Möglichkeit bietet, rechtzeitig bereit zu sein, ohne dass dabei ihr Geschäftsbetrieb gestört wird. Dank unserer Investitionen in Services und Support in der EU und unserer einzigartigen Netzwerkarchitektur für ein beschleunigtes Onboarding von Unternehmen, ist TraceLink dazu in der Lage, ein derartiges Angebot für diesen Markt zu ermöglichen."

EU FMD Express: Hauptvorteile für kleine Pharmaunternehmen

Maßgeschneiderte Vorlagen und Compliance-Module des speziell für kleinere Pharmaunternehmen konzipierten EU FMD Express sorgen für eine schnellere Implementierung und vorhersagbare Kosten. TraceLink übernimmt die gesamte Bereitstellung, einschließlich Systemkonfiguration und Dateneingabe. Jeder EU FMD Express-Kunde hat folgende Vorteile:

Problemlos nutzbare und bewährte Lösung für kleinere Unternehmen – Portalzugang für Linienmanagement-Systeme (LMS) und Lohnhersteller (CMOs) mit Integrationsoptionen verfügbar; Zugriff auf das Seriennummer- und den Ereignis-Speicher von TraceLink; direkte Integration in den European Hub.

Portalzugang für Linienmanagement-Systeme (LMS) und Lohnhersteller (CMOs) mit Integrationsoptionen verfügbar; Zugriff auf das Seriennummer- und den Ereignis-Speicher von TraceLink; direkte Integration in den European Hub. Vereinfachte Bereitstellung, Setup und Konfiguration – TraceLink Services hilft EU FMD Express-Kunden, Master Data zu definieren und zu managen, Lohnhersteller (CMOs) zu integrieren und zu schulen und das EU Compliance-Modul zu konfigurieren; außerdem bietet es Unterstützung bei QS-Tests und Validierung sowie bei User-Schulungen.

TraceLink Services hilft EU FMD Express-Kunden, Master Data zu definieren und zu managen, Lohnhersteller (CMOs) zu integrieren und zu schulen und das EU Compliance-Modul zu konfigurieren; außerdem bietet es Unterstützung bei QS-Tests und Validierung sowie bei User-Schulungen. Laufende Schulung und Fortbildung – EU FMD Express User erhalten uneingeschränkten Zugang auf die Konfigurationsvorlagen für Master Data und Seriennummernvorlagen von TraceLink. TraceLink bietet überdies einen Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit von Unternehmen zum Austauschen von Konfigurationsdokumenten sowie den freien Zugang zur TraceLink University für Tutorials und E-Learning-Seminare.

Um mehr über EU FMD Express zu erfahren und zu sehen, wie TraceLink kleineren Pharmaunternehmen in unübertroffener Weise Flexibilität und Prognostizierbarkeit bietet und dabei gleichzeitig die Unsicherheit hoher Kosten aufgrund der Einbindung von Lohnherstellern (CMOs) und zeitraubender Implementierungen vermeiden hilft, besuchen Sie uns bitte auf: https://www.tracelink.com/solutions/eu/eu-fmd-for-small-pharma.

