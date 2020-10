Trade360 startet neue Website und engagiert sich für verantwortungsvolles Trading

Ein Anzeichen für die fortgeschrittene Entwicklung des Online-Sektors

NICOSIA, Zypern, 12. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Trade360, das seit acht Jahren im Bereich des Online-Trading tätig ist, gab heute die Lancierung seiner neu gestalteten Website, die gewissen Vorschriften und regionalen Anforderungen angepasst wurde, bekannt. Das Projekt ist nur das jüngste Zeichen für eine Neuorientierung des Unternehmens hin zu einem stärkeren sozialen Engagement. Es folgt damit einem Trend, da sich aktuell angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten innerhalb und außerhalb der Finanzindustrie die ganze Branche neu orientiert.

Soziale Verantwortung spielt eine wichtigere Rolle

„Heutzutage werden höhere Ansprüche an einem Finanzdienstleister im Hinblick auf die soziale Verantwortung gestellt und die Erwartungen der Kunden werden immer höher. Man kann sich nicht einfach zurücklehnen und einen Investmentservice anbieten", sagt Unternehmenssprecher Chris Judd. „Dinge wie Segregated Accounts, überregionale Regulierung, wettbewerbsfähige Handelsbedingungen... sogar unsere eigenen proprietären CrowdTrading-Tools sind zum größten Teil zum Industriestandard geworden. Aber wenn man eine größere Rolle auf dem Markt spielt, wachsen auch die sozialen Verpflichtungen und man trägt mehr Verantwortung."

Dementsprechend widmet sich der neue Shield360-Abschnitt auf der Trade360-Website dem Schutz und der Sicherheit der Kunden. Tools und Anleitungen für sicheres Trading stehen dort zur Verfügung und - noch viel wichtiger - Informationen für verantwortungsvolles Trading ohne unnötige Risiken einzugehen. Auch das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens, seine sozialen Hilfsprogramme und die Projekte, die dem Unternehmen besonders am Herzen liegen, finden Erwähnung.

Die Neuausrichtung von Trade360 beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Website. Die neue Handelsplattform ParagonEX bietet eine Handelsumgebung, die übersichtlich und intuitiv ist, und bietet neben allen Serviceleistungen ebenfalls für jeden Posten eine individuell einstellbare Leverage und einen praktischen Gewinn-Verlust-Simulator.

Produktverfügbarkeit

Die neue Trade 360 Website finden Sie unter https://www.trade360.com – genau wie die vorherige Website. Die Struktur hat sich ein wenig verändert und einige neuen Services stehen zur Verfügung. Der direkte Zugriff auf das eigene Konto steht weiterhin im Mittelpunkt. Neu hinzugekommen ist ein täglich aktualisierter Blog mit Nachrichten, Fachartikeln und mehr.

Die spontanen Reaktionen der Beta-Nutzer des Projekts waren extrem positiv – die sehr klare und übersichtliche Umgebung sowie die vereinfachte Navigation, die besonders bei der mobilen Version wichtig ist, wurden besonders erwähnt.

Trade360 ist eine Finanzdienstleistungsmarke, die in der EU durch die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) zugelassen ist. Trade 360 Australia unterliegt der Regulierung durch die Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Das 2013 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden freien Zugang zur MT5-Handelsplattform sowie eine eigene proprietäre Plattform mit der einzigartigen CrowdTrading-Technologie, welche die Stimmung der Händler auf der Plattform analysiert, sowie Shield360 für die Nutzer der Trade360-Plattform.

