Tranter und Hexxcell schmieden eine strategische Partnerschaft, um die Wartung industrieller Wärmetauscher zu revolutionieren

HOUSTON and LONDON, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Tranter Inc., ein weltweit führender Anbieter von Wärmetauscher-Lösungen, und Hexxcell Ltd., ein innovativer Anbieter digitaler Technologie für industrielle Wärmeübertragungssysteme, geben eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Überwachung und prädiktive Wartung von industriellen Plattenwärmetauschern zu verbessern. Diese Zusammenarbeit, die darauf ausgerichtet ist, die betriebliche Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und nachhaltige Möglichkeiten für unsere Kunden zu identifizieren, stellt einen bedeutenden Meilenstein innerhalb der Branche dar.

Durch die Kombination von Tranters umfassender globaler Expertise im Wärmetauscher- und Wartungsdienstleistungsmarkt mit den innovativen digitalen Lösungen von Hexxcell können durch die Partnerschaft Servicestandards verbessert werden, indem sie beispiellose Einblicke in effektive Wartungsstrategien bietet. Durch den Einsatz des bahnbrechenden digitalen Hybrid-KI Zwillingsmodells, erhalten Anlagenbetreiber umfassende Einblicke in die Leistung von Wärmetauschern, optimale Wartungsmaßnahmen und die Option verschiedener Redesigns. Durch fortschriftliche Überwachung, vorausschauende Analysen und präskriptiver Wartung, liefert die innovative Lösung umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung der Effizienz, zur Reduzierung von Ausfallzeiten und zur Gewährleistung eines nachhaltigen Betriebs.

„Wir bei Tranter sind bestrebt, Innovation und Nachhaltigkeit in der Wärmetauscherbranche voranzutreiben. Unsere Partnerschaft mit Hexxcell unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten, die sowohl für unsere Kunden als auch für die Umwelt nachhaltige Ergebnisse erzielen." Jan Debruyn, Präsident und CEO, Tranter, Inc.

„Hexxcell steht an der Spitze der digitalen Innovation bei Wärmeübertragungssystemen. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die unsere Partnerschaft mit Tranter den Kunden bieten kann. Durch die Integration unserer Technologien und Dienstleistungen ermöglichen wir Betreibern, Kosten, Emissionen und Ausfallzeiten zu reduzieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Wärmetauscher einen erstklassigen Service erhalten." Francesco Coletti, CEO von Hexxcell Ltd.

Tranter ist ein weltweit führender Anbieter von Wärmetauscher-Lösungen und Wartungsdienstleistungen und bietet mit seinem FullServ®-Servicekonzept eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an. Unabhängig von der Marke des Wärmetauschers bietet Tranter einen umfassenden Support, der ein nahtloses Kundenergebnis gewährleistet.

Hexxcell ist ein branchenführender Anbieter von fortschrittlicher Überwachungs- und vorausschauender Wartungssoftware für die Prozessindustrie. Hexxcell Studio™s digitales Hybrid-KI-Zwillingsmodell kombiniert künstliche Intelligenz (KI) mit strengen physikbasierten Modellen und fundiertem Fachwissen für die Überwachung, Design und Wartung industrieller thermischer Systeme.

Die Zusammenarbeit zwischen Tranter und Hexxcell eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten und ebnet den Weg für eine neue Ära der vorausschauenden Wartung und Konstruktionsoptimierung in der Wärmetauscherbranche.

