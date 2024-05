'Travel Agents' : Gérard Depardieu für Film bestätigt vom eigenwilligen Musiker und Unternehmer Trickster Deutschland - Deutsch France - Français USA - English Trickster Group 20 Mai, 2024, 12:51 GMT Artikel teilen Artikel teilen LONDON, 20. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Während die 77. Filmfestspiele von Cannes in vollem Gange sind, hat der österreichische Musiker und Unternehmer Jürgen Pichler [ALIAS Trickster] die bevorstehende Veröffentlichung seines 85 Millionen Pfund teuren Actionfilms 'Travel Agents' angekündigt. Nachdem die Finanzierung gesichert ist, hat Gérard Depardieu nun für seine Rückkehr auf die Leinwand unterschrieben. Der Film wird von Norbert Blecha produziert, ein namhafter Regisseur wird noch bekannt gegeben, und der ausführende Produzent ist Trickster selbst. Das Drehbuch wurde von Jürgen Pichler geschrieben und basiert auf wahren Begebenheiten - eine Situation aus dem wirklichen Leben, die sich, wie er sagt, immer noch entfaltet! Continue Reading

In "Travel Agents" wird auch Pichler selbst zu sehen sein, weitere Hauptrollen gehen an renommierte Models und Modefiguren wie Alexandra Pekarkova und Monika Jakišić. Drehorte sind Brasilien, Mexiko, Großbritannien, die Türkei, Spanien und die Dominikanische Republik.

Juergen Pichler sagte: "Gérard Depardieu ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und hat mich schon als Kind zum Lachen gebracht: 'Asterix' war ein echter Favorit. Natürlich wurden in letzter Zeit schwere Anschuldigungen gegen ihn erhoben. Ich selbst und die gesamte Besetzung und Crew von 'Travel Agents' stehen für Empowerment und Empathie; in der Tat haben einige von ihnen in der Vergangenheit unter unangemessenem Verhalten innerhalb der Branche gelitten, das wir von ganzem Herzen verurteilen. Wir heißen ihn in dem Projekt willkommen und glauben, dass er seine Unschuld in vollem Umfang beteuern wird. Es ist kein Geheimnis, dass ich selbst mit dem Gesetz in Konflikt geraten bin - hören Sie sich nur meinen Song 'Red Flag' an - und dass ich einmal im Gefängnis saß, weil ich in der Vergangenheit zu Unrecht beschuldigt worden war. Ich habe meinen Namen reingewaschen, und ich bin sicher, dass er dasselbe tun wird. Ich freue mich auf das, was er in das Projekt einbringen kann, und bin stolz darauf, ihn an Bord zu haben."

Gérard Depardieu sagte: "Dieses Projekt kommt zu einem guten Zeitpunkt, ich kann es kaum erwarten, wieder zu arbeiten. Ich habe in 'Travel Agents' die Rolle eines großartigen Charakters erhalten und freue mich darauf, ihn zum Leben zu erwecken."

