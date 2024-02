TREXEL VERZEICHNET REKORDVERKAUF VON MUCELL®-SYSTEMEN AN SEINEN LANGJÄHRIGEN PARTNER PÖPPELMANN - ENTWICKLUNG NACHHALTIGER LÖSUNGEN SEIT FAST ZWEI JAHRZEHNTEN

Die Ergebnisse einer Untersuchung von Pöppelmann über einen Zeitraum der letzten sieben Jahre zeigten eine deutliche Materialeinsparung von 1.690 Tonnen durch den Einsatz von MuCell® im Vergleich zum herkömmlichen Kompaktspritzgussverfahren.

WILMINGTON, Mass., 29. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Pöppelmann (Lohne, Deutschland) ist mit über 700 Spritzgießmaschinen, Thermoformanlagen und Extrudern ein führendes Unternehmen im Bereich der Kunststoffverarbeitung. Das seit mehr als 70 Jahren bestehende Familienunternehmen wurde 1949 gegründet und entwickelt nachhaltige Lösungen für Kundenanforderungen. Heute beschäftigt das Unternehmen über 2.500 Mitarbeitende in drei Werken in Lohne und an weiteren Standorten in Frankreich, den USA und China sowie in Vertriebsniederlassungen in der Tschechischen Republik, Spanien und Dänemark. Pöppelmann zeichnet sich durch verschiedene fortschrittliche Technologien aus. Dazu gehören Spritzgießen mit MuCell®-Technologie, Thermoformen, Reinraumfertigung, IML, Schweißen, FEM-Berechnungen und Simulation.

Fig.1: Top table shows quantity of MuCell® systems from 2005 to present / Lower table shows material savings by MuCell® of 1690t. Fig.2: Pöppelmann´s product development uses Eco-Design and contemplates the entire lifecycle

Trexel, Inc. ist ein führender Anbieter im Bereich der mikrozellularen Schäumungstechnologie MuCell® für das Spritzgießen und Blasformen, die sich durch eine hohe Designflexibilität auszeichnet und Kosteneinsparungen ermöglicht. Seine Partnerschaft mit Pöppelmann begann 2006. Kürzlich lieferte Trexel das 26. MuCell®-System an Pöppelmann.

„Qualität 'made by Pöppelmann' ist in mehr als 90 Ländern bekannt, ebenso wie unser langjähriges Engagement für mehr Nachhaltigkeit", so Frank Schockemöhle, Leiter Technologiemanagement. „Wir sind stolz darauf, der größte MuCell®-Kunde mit den meisten in Betrieb befindlichen Anlagen zu sein. Mit der MuCell®-Technologie schaffen wir innovative Lösungen für unsere Kunden mit einer Vielzahl von Vorteilen."

Pöppelmann profitiert von Energieeinsparungen durch eine Reduzierung der Schließkraft um bis zu 50 % und den daraus resultierenden Einsatz kleinerer Maschinen für die gleiche Anwendung. Zudem führt die Reduzierung des Teilegewichts zu einer Verbesserung der CO2 Bilanz. Über einen Zeitraum von sieben Jahren beliefen sich die Materialeinsparungen im Vergleich zum herkömmlichen Spritzguss auf beeindruckende 1.690 Tonnen (siehe Tabelle unten).

„Jeder Geschäftsbereich muss Lösungen für ganz spezifische Anwendungen finden – maßgeschneidert und individuell auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten, die zugleich unserem Anspruch an höchster Qualität und an einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Werkstoff Kunststoff gerecht werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass Kunststoff das nachhaltigste Material für viele Anwendungen ist, wenn er verantwortungsvoll eingesetzt und hergestellt wird", fügt Schockemöhle hinzu.

Informationen zu Trexel, Inc.

Trexel, Inc. mit Sitz in Wilmington, MA, ist führend in der Entwicklung der mikrozellularen MuCell®-Schaumspritzguss-Technologie und Vorreiter bei der Verarbeitung von Kunststoffen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit. Die MuCell®-Technologie bringt Kosteneinsparungen für die Automobil-, Elektronik-, Industrie-, Verbraucher-, Schuh- und Verpackungsindustrie. Die Implementierung von Prozessen und Anlagen wird von Trexel Teams in Nordamerika, Europa und Asien unterstützt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2312070/Trexel_Popplemann_Infographic.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2312071/Trexel_Poppelmann_s_product_development_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2208831/4480447/Trexel_Logo.jpg