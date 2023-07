TuneIn wird über die „Apps Market"-Lösung von Faurecia Aptoide in weitere Fahrzeuge integriert

Faurecia Aptoide geht eine Partnerschaft mit TuneIn ein, um die Audio-Streaming-App in Millionen von Fahrzeugen weltweit zu integrieren und so das vernetzte Automobilerlebnis noch weiter zu verbessern.

LISSABON, Portugal, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Dank der geschätzten Technologie von Faurecia Aptoide, die Fahrzeugherstellern eine personalisierte „Apps Market"-Lösung bietet, können die Nutzer von noch mehr Automarken nun direkt über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeugs auf die TuneIn-App zugreifen und diese nutzen, während die Automobilhersteller daran arbeiten, ein vollständig vernetztes Erlebnis für ihre Nutzer zu schaffen.

TuneIn, der weltweit führende Live-Audio-Dienst, ist in mehr als 100 Ländern und für mehr als 200 Geräte und Fahrzeuge verfügbar. Mit TuneIn, das über Faurecia Aptoide in Fahrzeugen verfügbar ist, können mehr TuneIn-Hörer in mehr Fahrzeugen auf Audioinhalte aus der ganzen Welt zugreifen. Dazu gehören Live-Sport, Nachrichten, Musik, Podcasts, Radio und Hörbücher auf Abruf.

Thijs van Herkhuizen, Geschäftsführer bei Faurecia Aptoide, erklärt: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit TuneIn bekanntgeben zu können, da dies ein Beispiel für unser Engagement zur Verbesserung des Fahrerlebnisses ist. Indem wir unser Know-how mit den umfangreichen Audioinhalten von TuneIn kombinieren, bieten wir sowohl Fahrern als auch Mitfahrern eine nahtlose und immersive Reise."

Richard Stern, CEO bei TuneIn, erklärt: „TuneIn freut sich über die Partnerschaft mit dem hochqualifizierten Team von Faurecia Aptoide. Diese Zusammenarbeit bietet Tuneln- und TuneIn Premium-Zuhörern Zugang zu personalisierten Live- und On-Demand-Inhalten, während sie in ihren Autos unterwegs sind, und bietet so ein nahtloseres und integrierteres Erlebnis."

Faurecia Aptoide, der führende Apps-Markt für Automobilunternehmen bringt Erstausrüster(OEMs)- und App-Entwickler zusammen, um die Zukunft vernetzter Fahrzeuge zu gestalten. TuneIn gesellt sich zu den über 250 Anwendungen im Apps-Portfolio von Faurecia Aptoide und wird Millionen von Fahrzeugen und Nutzern weltweit erreichen können.

Informationen zu Faurecia Aptoide

Faurecia Aptoide Automotive ist ein Joint Venture zwischen Forvia (ehemals Faurecia) und Aptoide, das Erstausrüster (OEMs) und App-Entwickler verbindet, um die Zukunft vernetzter Autos zu gestalten. Mit einem wachsenden App-Portfolio, das bereits mehr als 250 Apps umfasst, und einer etablierten Partnerschaft mit 14 verschiedenen Automarken steht Faurecia-Aptoide an der Spitze der Automobilindustrie und unterstützt Android-Entwickler bei der Entwicklung der nächsten Generation des Infotainments im Auto.

Mehr über Faurecia Aptoide: www.faurecia-aptoide.com

Informationen zu TuneIn

TuneIn, der weltweit führende Live-Audio-Dienst, bringt Live-Sport, Nachrichten, Musik, Podcasts, Hörbücher und Radio aus der ganzen Welt zusammen. Mit mehr als 75 Millionen aktiven monatlichen Nutzern ist TuneIn eine der meistgenutzten Streaming-Audio-Plattformen der Welt. TuneIn bietet mehr als 100.000 eigene und Partner-Radiosender. Mit einer hochqualitativen Verbreitung über 200 Plattformen und vernetzte Geräte ermöglicht TuneIn seinen Hörern, das zu hören, was sie lieben, egal wo sie sich gerade befinden. TuneIn Premium-Abonnenten erhalten exklusiven Zugang zu werbefreien Nachrichten von Top-Sendern wie CNN, Fox News Radio, CSPAN, MSNBC, CNBC und Bloomberg sowie zu Live-Übertragungen von MLB, NFL, NHL und College-Sport und zu werbefreien Musikkanälen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tunein.com oder folgen Sie uns über Facebook, Instagram oder Twitter.

Pressekontakte

Faurecia Aptoide

