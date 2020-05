UL kündigt branchenweit erste umfassende Lösung für Cybersicherheit in der Lieferkette an

UL-Lösung "Supplier Cyber Trust Level" hilft Unternehmen, Cybersicherheitsrisiko in der Lieferkette zu mindern

NORTHBROOK, Illinois, 18. Mai 2020 /PRNewswire/ -- UL, ein weltweit tätiges Unternehmen der Sicherheitswissenschaften, gab heute das Debüt seiner Lösung "Supplier Cyber Trust Level" bekannt, die Unternehmen dabei unterstützt, das Cybersicherheitsrisiko in der Lieferkette zu minimieren, indem sie sich auf die Vertrauenswürdigkeit der Sicherheitspraktiken der Lieferanten konzentriert.

Die Lösung UL Supplier Cyber Trust Level analysiert die Sicherheitspraktiken der Lieferanten in verschiedenen Vertrauenskategorien, was zu einer dokumentierten Bewertung des Vertrauensniveaus der Lieferanten führt. Diese Bewertung veranschaulicht die Vertrauenswürdigkeit der Sicherheitspraktiken eines Lieferanten im gesamten Software- und Hardware-Entwicklungslebenszyklus, bei gehosteten Systemen, Informationsmanagementsystemen und deren Verwaltung durch Dritte.

Derzeit gibt es auf dem Markt keine einzige Zertifizierung oder Rahmenregelung, die der Komplexität der Sicherung einer unternehmensweiten Lieferkette angemessen Rechnung trägt. Einzelne, separate Standards und Zertifizierungen der Sicherheitsbranche beziehen sich oft nur auf einen Teil der gesamten Cybersicherheitslage, was bedeutet, dass sie sich nicht mit anderen für die Lieferkette oft kritischen Sicherheitsaspekten befassen. Das Assessment von UL Supplier Cyber Trust Level ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Sicherheitslage des Lieferanten und bietet gleichzeitig eine faire und konsistente Bewertung der Sicherheitslage im Bereich Cybersicherheit von Lieferant zu Lieferant.

"Cybersicherheit für verbundene Technologien ist ein großes Risiko, das sich auf Hersteller, Dienstanbieter, Zulieferer und Endprodukt-Ökosysteme auswirkt", so Isabelle Noblanc, Global Vice President und General Manager der Abteilung Identity Management und Security bei UL. "Die sicherheitsorientierte Kultur eines Lieferanten, Sicherheitsprozesse und -praktiken sowie sichere F&E-Umgebungen sind bei der Validierung der Lieferantensicherheit von entscheidender Bedeutung. UL ist sich dieser Bedeutung bewusst und unterstützt Organisationen weiterhin mit IoT-Cybersicherheitsangeboten, die sich auf Endprodukte, Ökosysteme und jetzt – mit der Einführung unseres Supplier Cyber Trust Level – auf Lieferketten beziehen.

Die UL-Supplier-Cyber-Trust-Level-Lösung nutzt Sicherheitskontrollen aus vielen bekannten branchenüblichen Best Practices, Normen und Rahmenwerken, darunter u. a. Cyber-Lieferketten-Risikomanagement, National Institute of Standards and Technology (NIST); Angriffe auf die Lieferkette, Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA); Norm zum Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP)-013-1, North American Electric Reliability Corporation (NERC); die Normen 20243-1, 62443-4-1 und 62443-2-4 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und die Norm 27001 der Internationalen Organisation für Normung (ISO).

Die UL-Supplier-Cyber-Trust-Level-Lösung hilft Lieferanten dabei, Lücken in ihrer Sicherheitsstruktur besser zu verstehen, und unterstützt sie auch bei der Implementierung und Stärkung von Plänen zur kontinuierlichen Verbesserung, sowie bei der Demonstration und Differenzierung von Sicherheitsstärken gegenüber verschiedenen Kunden und Interessengruppen. Dieser umfassende Ansatz in der Zusammenarbeit sowohl mit Organisationen als auch mit Lieferanten trägt dazu bei, die Sicherheit von Lieferketten und der digitalen Wirtschaft ganzheitlich zu stärken.

Die UL-Supplier-Cyber-Trust-Level-Lösung reiht sich ein in eine wachsende Liste von UL-IoT-Sicherheitslösungen, einschließlich der UL-IoT-Security-Rating, Dienstleistungen für die Normenreihen IEC 62443 und UL 2900, sowie Sicherheit durch Designschulung, Beratungs- und Prüfdienstleistungen, die sich mit sicherer Produktentwicklung, Cybersicherheit in intelligenten Ökosystemen und Risikomanagement in der Lieferkette befassen.

"Der Ausbruch von COVID-19 hat deutlich gemacht, wie anfällig Lieferketten sein können. Obwohl die COVID-19-Situation die Verwundbarkeit im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Lieferketten aufgedeckt hat, hat sie auch das Bewusstsein weiter geschärft, dass die Cybersicherheit eine weitere prominente Bedrohung für Lieferketten weltweit darstellt. Die UL-Supplier-Cyber-Trust-Level-Lösung wird Unternehmen weltweit helfen, ihre Lieferketten besser abzusichern und sicherere Produkte auf den Markt zu bringen", sagte Noblanc.

