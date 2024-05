Unterzeichnung von 367 neuen Projekten in Suzhou

SUZHOU, China, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- In der Stadt Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu fand am Freitag eine Konferenz zur Förderung globaler Investitionen statt, die unter dem Motto „Investitionen in Suzhou für eine erfolgreiche Zukunft" stand und mit der Unterzeichnung von 367 Projekten vor Ort endete, wie das Informationsbüro der Stadtverwaltung von Suzhou mitteilte.

The signing ceremony of investment promotion conference

An der Veranstaltung nahmen 429 der Fortune-500-Unternehmen der Welt teil. Die Gesamtinvestitionen für die unterzeichneten Projekte belaufen sich auf rund 372 Milliarden Yuan (etwa 51,3 Milliarden US-Dollar), darunter 30 Projekte von entsprechenden Unternehmen. Die Projekte verteilen sich auf verschiedene High-Tech-Branchen, darunter neue Energien, High-End-Geräte, moderne Werkstoffe und Biopharmazeutika.

Cao Guofen, stellvertretender Direktor des Handelsbüros von Suzhou, wies darauf hin, dass die Stadt vier Prozent der tatsächlichen Auslandsinvestitionen des Landes angezogen hat, wobei 175 Fortune-500-Unternehmen bereits in 486 Projekte in der Stadt investiert haben. Seit Anfang dieses Jahres hat Suzhou insgesamt 809 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 580 Milliarden Yuan unterzeichnet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2401390/Conference_2.jpg