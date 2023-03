Valour bestätigt, dass es kein Engagement bei der Silvergate Bank, Signature Bank oder Silicon Valley Bank hat

Die SEBA Bank AG, die sich teilweise im Besitz von Valour befindet, erweitert ihre Onboarding-Ressourcen aufgrund der höheren Kundennachfrage im Zuge der jüngsten Entwicklungen im Bankensektor

TORONTO, 13. März 2023 /PRNewswire -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder„Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) bestätigt heute im Zusammenhang mit der Verpflichtung des Unternehmens zur Offenlegung von Informationen, dass weder das Unternehmen selbst, noch eine seiner operativen Tochtergesellschaften ein Engagement bei der Silvergate Bank, Signature Bank oder Silicon Valley Bank haben.

Valour Inc. Logo

Außerdem bestätigt das Unternehmen, dass die SEBA Bank AG, eine seiner strategischen Beteiligungen, kein Engagement bei der Silvergate, Silicon Valley oder USDC Bank hat. „Die strategische Entscheidung, eine Beteiligung an einer der beiden von der schweizerischen Aufsichtsbehörde FINMA lizenzierten digitalen Asset-Banken zu erwerben, hat sich insbesondere in schwierigen Zeiten wie diesen bewährt. Die SEBA Bank hat kein Engagement bei der USDC, Silvergate oder Silicon Valley Bank und stellte in den letzten Tagen ein zunehmendes Interesse von potenziellen Kunden fest", sagte Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von Valour, der auch einen Sitz im Vorstand von SEBA hat. Die Sicherheit der Anlegerfonds werden immer die oberste Priorität des Unternehmens sein.

Valour Cayman bietet vollständig abgesicherte digitale Asset-ETPs mit niedrigen bis null Verwaltungsgebühren sowie mit Produktangeboten für europäische Börsen, Banken und Broker-Plattformen. Das bestehende Produktsortiment von Valour Cayman umfasst ETPs von Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour Cayman sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Informationen zu Valour

Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3-Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Angebot, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser und Leserinnen nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Kontaktieren Sie bitte: Investor Relations: [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2031266/Valour__Inc__Valour_confirms_No_Exposure_to_Silvergate_Bank__Sig.jpg

SOURCE Valour, Inc.