Valour Inc. kündigt Erweiterung der Optionsscheine an

TORONTO, 27. August 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierung schließt, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Verfallsdaten von insgesamt 12.684.560 Aktienbezugsscheinen (die „Optionsscheine") um drei Monate bis zum 13. Februar 2023 verlängert hat (die „Optionsscheinverlängerung"). Die Optionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung des Unternehmens ausgegeben, die im November 2020 abgeschlossen wurde. Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ pro Stammaktie, und alle anderen Bedingungen der Optionsscheine, einschließlich des Ausübungspreises, bleiben unverändert.

Insgesamt 4.000.000 Optionsscheine werden von einem Insider des Unternehmens gehalten. Die Verlängerung des Optionscheins stellt daher eine „Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Shareholders in Special Transactions („MI 61-101") dar. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen an die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da der Marktwert der Verlängerung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt, wie gemäß MI 61-101 ermittelt. Die Verlängerung wurde von den unabhängigen Direktoren des Unternehmens einstimmig genehmigt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Optionsscheinverlängerung einzureichen.

Informationen zu Valour

Valour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://valour.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Optionsscheinverlängerung, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Investor Relations, Dave Gentry, RedChip Companies Inc., 1-800-RED-CHIP (733-2447), 407-491-4498, [email protected]; Public Relations, Wachsman PR, [email protected]

SOURCE Valour, Inc.