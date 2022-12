Valour Inc. kündigt exklusive Partnerschaft mit Autostock, einer schwedischen Handelsplattform, an, um eine automatisierte Handelsstrategie einzuführen, die darauf ausgelegt ist, die wöchentlichen Auswirkungen des Bitcoin-Preises zu erfassen

Valour und Autostock haben eine exklusive Partnerschaft für digitale Vermögenswerte vereinbart, die es den Kunden von Autostock ermöglicht, einen wöchentlichen Effekt der Bitcoin-Kursentwicklung zu nutzen, und zwar auf automatisierte Weise, bekannt als Coinbot Zero by Valour

Coinbot Zero by Valour wird innerhalb des ISK- oder Kapitalförsäkring-Wrappers auf Nordnet in Schweden ausgeführt und basiert auf Valour Bitcoin Zero SEK, ohne Verwaltungsgebühren und mit genauer Verfolgung des Bitcoin-Kurses

TORONTO, 2. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen überbrückt, gab heute eine Partnerschaft mit Autostock, einer schwedischen Handelsplattform, bekannt, um eine automatisierte Handelsstrategie einzuführen, die darauf ausgelegt ist, die wöchentlichen Effekte von Bitcoin zu erfassen.

Valour Inc. Logo

Autostock AB ist eine schwedische Analyse-/Handelsplattform, die exklusiv mit der Nordnet Bank verbunden ist und fortschrittliche technische Analysemethoden, automatisierte Handelsmöglichkeiten und algorithmische Strategien bietet.

Valour und Autostock haben eine exklusive Partnerschaft speziell für digitale Vermögenswerte vereinbart, die es den Kunden von Autostock ermöglicht, einen wöchentlichen Effekt der Bitcoin-Kursentwicklung zu nutzen, und zwar auf automatisierte Weise, bekannt als Coinbot Zero by Valour.

„Coinbot Zero by Valour wird innerhalb des ISK- oder Kapitalförsäkring-Wrappers auf Nordnet in Schweden ausgeführt und nutzt Valour Bitcoin ZERO SEK (CH0585378661), was es zu einem perfekten Programm macht, da es den Preis von Bitcoin genau verfolgt", sagte Marco Infuso, Chief Sales Officer bei Valour. „Ein weiterer Schritt in Richtung Krypto-Adoption – Demokratisierung des gesamten Krypto-Ökosystems von seiner besten Seite!"

„Der Einstieg in den Bereich der digitalen Vermögenswerte mit einer automatisierten Strategie, die speziell darauf ausgerichtet ist, die wöchentlichen Auswirkungen von Bitcoin zu erfassen, ist eine Premiere für Autostock", sagte Rikard Nilsson, CEO von Autostock. „Die Partnerschaft mit Valour und die Nutzung ihres Bitcoin-ETPs ohne Verwaltungsgebühren bietet eine einzigartige Gelegenheit und ist die perfekte Wahl für unsere Kunden."

Valour bietet vollständig abgesicherte digitale Asset-ETPs mit niedrigen oder gar keinen Verwaltungsgebühren sowie mit Produktangeboten für europäische Börsen, Banken und Broker-Plattformen. Das bestehende Produktsortiment von Valour umfasst ETPs von Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Erfahren Sie mehr über Valour und Autostock unter https://valour.com/ und www.autostock.se

Informationen zu Valour

Valour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unsere Mission besteht darin, den Zugang der Investoren zu branchenführenden dezentralisierten Technologien zu erweitern, von denen wir glauben, dass sie im Mittelpunkt des zukünftigen Finanzwesens stehen werden. Im Namen unserer Aktionäre und Investoren ermitteln wir Gelegenheiten und Innovationsbereiche und entwickeln und investieren in neue Technologien und Unternehmungen, um eine vertrauenswürdige, diversifizierte Exposition zum gesamten Ökosystem der dezentralisierten Finanzierung zu bieten. Um weitere Informationen zu erhalten oder Neuigkeiten zum Unternehmen und Finanzinformationen zu abonnieren, besuchen Sie https://valour.com

Informationen zu Autostock:

Autostock AB ist eine schwedische Analyse-/Handelsplattform, die exklusiv mit der Nordnet Bank verbunden ist und fortschrittliche technische Analysemethoden, automatisierte Handelsmöglichkeiten und algorithmische Strategien bietet. Die Nutzer können selbst entscheiden, auf welcher Ebene sie von den Assistenzmöglichkeiten der Autotrader-Software profitieren wollen, und die Software individuell nach ihren Wünschen einrichten. Autostock bietet Händlern auch Unterstützung bei der Entwicklung eigener Tools, Hilfe bei der Erforschung ihrer Handelsideen, Fehlerbehebung bei skriptbasierten Algorithmen und vieles mehr. Die Gemeinschaft der Nutzer kann auf der Autostock-Website und auf Facebook verfolgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.autostock.se

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Marketingvereinbarung und die Partnerschaft mit Autostock, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „antizipiert nicht" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können", „könnten", „würden" oder „werden" oder „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, die Anlegernachfrage nach ETPs, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Valour und Autostock wurden von den jeweiligen Parteien für die Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt, und jede Partei und ihre Direktoren und leitenden Angestellten haben sich bei allen Informationen über die andere Partei vollständig auf die andere Partei verlassen. Valour hat keine Due-Diligence-Prüfung der von Autostock zur Verfügung gestellten Informationen durchgeführt und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

Investorenpflege, [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1959518/Valour__Inc__Valour_Inc__Announces_Exclusive_Partnership_with_Au.jpg

SOURCE Valour, Inc.