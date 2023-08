VSBLTY BRINGT NEUE VIDEOFÄHIGE KÜHLTÜREN IN VOLLER LÄNGE AUF DEN MARKT

VSBLTY erwartet in den nächsten 30 Monaten einen Umsatz von mehr als $15.000.000 im Bereich Kühlpaneelen

PHILADELPHIA, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, freut sich, die nächste Generation von Kühlertüren mit "randlosen" Videotüren anzukündigen. Diese neue Version baut auf dem Erfolg der Vorgängerversionen auf und nutzt die neueste KI-gesteuerte Technologie, um gezielte, marken- und kundenspezifische Werbung zu liefern und so den Produktumsatz deutlich zu steigern. Das Unternehmen ist auch in der Lage, bestehende Kühlgeräte mit dem neuen Display-Panel nachzurüsten, was eine kostengünstige Lösung für Kunden darstellt.

New V4 full door video panel features glass cut top to bottom and side to side with capability to run in full transparency alternating with full video.

Dank der fortschrittlichen Technologie können die neuen Türen Videos auf der gesamten Oberfläche anzeigen und von vollständig transparent bis undurchsichtig reichen. Dadurch können Kunden nun sehen, welche Produkte sich in allen Regalen befinden. Eine Funktion, die bei früheren Technologien auf dem Markt nicht verfügbar war. Inhalte können zwischen Vollfarbe, Videomodus und Transparenzmodus hin- und hergeschaltet werden. Die neuen Türen verfügen über eine optimierte Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit der Produkte. Statistische Daten der größten Hersteller von Erfrischungsgetränken haben gezeigt, dass der Einsatz dieser Technologie zu einer Umsatzsteigerung von über 150% führt.

"Diese Funktionalität wird von allen führenden globalen Getränkemarken sowie anderen großen CPG-Gruppen wie Eiscreme, Joghurt und anderen Kühl- und Tiefkühlprodukten stark nachgefragt", so Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY. "Der ROI für die Marken und Einzelhändler ist enorm. Marken und Einzelhändler verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg bei Produkten, die in Kühlgeräten mit Videofunktion verkauft wurden. Einzelhändler erzielen zusätzliche margenstarke Werbeeinnahmen sowie steigende Produktverkäufe. Wir glauben, dass der Kühlgerätebildschirm aufgrund seines großen Formats und seiner Fähigkeit, in Echtzeit zu interagieren und dem vor dem Gerät stehenden Kunden maßgeschneiderte Inhalte anzubieten, das überzeugendste Werbemedium ist."

Die branchenführende VisionCaptor™- und DataCaptor™-Technologie von VSBLTY treibt die neuen Kühltüren an. VSBLTY stellt Einzelhändlern und Marken ein vollständiges Analysepaket zur Verfügung, das auf anonymen Computer Vision-Daten basiert, in denen Store-Traffic, Verweilzeiten und Käuferanalysen einschließlich Alter und Geschlecht aufgeführt sind.

VSBLTY generiert mehrere Einnahmequellen, wenn eine neue visuelle Kühltür installiert wird. Die Bruttomargen bei der Hardware liegen zwischen 25% und 30%. Das Unternehmen behält zwischen 10% und 20% der generierten Werbeeinnahmen und eine Marge von bis zu 80% der SaaS-Komponente der eingesetzten Technologie ein.

Die Partnerschaft von VSBLTY mit Imbera, https://www.imberacooling.com, dem weltweit führenden Hersteller von Kühlern, positioniert das Unternehmen strategisch auf dem digitalen Display-Markt (Store as a Medium), der laut Grand View Research bis 2025 ein Volumen von 32 Milliarden US-Dollar und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8% aufweisen soll.

Informationen zu VSBLTY (http://vsblty.net/)

Mit Hauptsitz in Philadelphia ist VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY") der weltweit führende Anbieter von künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Interpretation dessen, was eine CCTV-Kamera sieht. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter, Geschlecht, Stimmung und anderen Kriterien kann die proprietäre Technologie von VSBLTY die Markenwahrnehmung im Einzelhandel durch maßgeschneiderte Werbung auf Displays in den Gängen oder am Point of Sale in Echtzeit verbessern, die auf die Demografie des aktuellen Kunden zugeschnitten ist. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz. Das Unternehmen ist auch für seine Führungsrolle in der wachsenden Bewegung "Store as a Medium" bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden zu erreichen, wenn und wo Kaufentscheidungen getroffen werden, und gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler zu schaffen.

Mit seiner proprietären KI-Software hat VSBLTY auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Waffenerkennung mit modernen Überwachungskameras und älteren CCTV-Kameras umfassen. VSBLTY ist in der Lage, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das frühzeitig vor Bedrohungen warnt und so Leben retten kann.

