WebMD Health Corp. übernimmt coliquio

Durch den Zukauf von coliquio verstärkt Medscape sein globales Angebot in den Bereichen wissenschaftliche News, Gesundheitsinformationen, medizinische Fortbildung und Praxis-Tools. Medscape und die Plattformen seiner Tochter­unternehmen erreichen schon heute weltweit über 5 Millionen Ärzte, davon 4,2 Millionen außerhalb der USA.

„Unsere Mission bei coliquio ist es, Ärzte dabei zu unterstützen, bessere medizinische Entscheidungen zu treffen, indem wir sie untereinander vernetzen, hochqualitative Fortbildungsformate anbieten und direkten Zugang zu weltweit führenden Experten ermöglichen. In dieser Mission stimmen wir mit Medscape in sehr großen Teilen überein, mit vereinten Kräften werden wir diese zukünftig noch tatkräftiger erfüllen können.", so Martin Drees, Gründer und Geschäftsführer von coliquio. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem WebMD-Team. Das ist der bestmögliche nächste Schritt für unser weiteres Wachstum."

„coliquio ist eine ausgezeichnete Ergänzung unseres weltweiten Angebots", so Jeremy Schneider, Senior Vice President und Group General Manager, WebMD Global. „Gemeinsam sind wir in der Lage, unsere Stärken zu bündeln, die Reichweite sowie das Engagement bei medizinischen Fachkreisen zu erhöhen und den Nutzen für unsere Kunden durch unsere erstklassigen digitalen Kanäle zu steigern."

medflex, das Telemedizin-Angebot von coliquio, ist nicht Teil der Transaktion und wird seine Geschäfte als unabhängiges Unternehmen medflex GmbH weiterführen.

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Zustimmung bis Ende dieses Jahrs erwartet. Nach erfolgtem Abschluss wird coliquio mit Büros in Konstanz und München weiterhin als eigenständiges Tochterunternehmen von Medscape agieren und Produkte, Plattformlösungen und Dienstleistungen entwickeln. Einzelheiten der Vereinbarungen werden nicht bekanntgegeben.

Über coliquio

coliquio ist eine führende Informationsplattform für Ärzte im deutschsprachigen Raum. Ärzte diskutieren Patientenfälle, erhalten wertvolle, personalisierte Informationsupdates und können direkt mit den weltweit führenden Experten interagieren.

Über Medscape

Medscape ist ein führender Anbieter von wissenschaftliche News, Gesundheitsinformationen und Praxis-Tools für medizinische Fachkreise. Medscape bietet Fachärzten, Allgemeinmedizinern und weiteren Fachkreisen umfassendende medizinischen Informationen und Fortbildungsinhalte. Medscape Education (medscape.org) ist eine führende Ressource für ärztliche Weiterbildung, bestehend aus mehr als 30 fachgebietsspezifischen Angeboten mit tausenden kostenfreien CME- und CE-Kursen, sowie anderen Fortbildungsprogrammen für Ärzte, Pfleger und weitere medizinische Fachkräfte. Medscape ist ein Tochterunternehmen der WebMD Health Corp.

Über WedMD Health Corp.

WebMD Health Corp., ein Unternehmen der Internet Brands Gruppe, ist ein führender Anbieter für Gesundheitsinformationen für Patienten, Ärzte, medizinische Fachkräfte, Arbeitgeber und Krankenversicherer auf öffentlichen und passwortgeschützten Online-Portalen, mobilen Plattformen und gesundheitsorientierten Publikationen. Das WebMD Health Network umfasst WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education und andere WebMD Seiten. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®,theheart.org®, und RxList® gehören zu den Warenzeichen von WebMD Health Corp. oder seinen Tochterunternehmen.

Über Internet Brands

Internet Brands® ist eine vollständig integrierte Organisation für Online-Medien und Softwareservices mit Sitz in El Segundo, Kalifornien, das sich auf vier hochwertige Kategorien spezialisiert hat: Gesundheit, Automobil, Recht und Haushalt/Reisen. Die preisgekrönten Verbraucher-Websites des Unternehmens gehören zu den branchenführenden und werden von mehr als 250 Millionen Besucher pro Monat besucht. Gleichzeitig hat das Unternehmen über seine Bandbreite an Online-Angeboten tiefe, langfristige Beziehungen zu kleinen und mittleren Unternehmen sowie Großkonzernen aufgebaut. Die leistungsstarke proprietäre Betriebsplattform bietet Flexibilität und Skalierbarkeit und befeuert damit das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens. Internet Brands ist ein Portfoliounternehmen von KKR und Temasek. Weitere Informationen finden Sie unter www.internetbrands.com.

