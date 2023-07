„Weißer Elefant" in Deutschland - kann Deutschland noch Großbauprojekte?

BERLIN und HAMBURG, Deutschland, 25. Juli 2023 /PRNewswire/ -- CMG News: Über Jahre hinweg hatte Deutschland einen guten Ruf, wenn es um das Bauen ging. Inzwischen hat sich die Situation etwas geändert. Die Elbphilharmonie in Hamburg hat sieben Jahre länger gedauert und das Tausendfache von dem, was ursprünglich geplant war, gekostet. Der Willy-Brandt-Flughafen in Berlin hat 14 Jahre gebraucht, um fertig zu werden, nach 24 Jahren Planungsdauer. Das Bahnprojekt Stuttgart 21 ist wohl zum Wahrzeichen der Großprojekte geworden, welches Deutschland scheinbar nicht gelingt, abzuschließen. Es ist eine lange Liste von ehrgeizigen Großprojekten, die Deutschland plagt. Kann Deutschland Großbauprojekte noch?

