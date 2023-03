Yichang: Chinas „Orange City"

YICHANG, China, 9. März 2023 /PRNewswire/ -- Yichang, eine Stadt in der zentralchinesischen Provinz Hubei, ist das wichtigste Anbaugebiet für Orangen in China und weltweit eine der Wiegen des Orangenanbaus. Im Jahr 2021 erreichte die Orangenproduktion in Yichang 4.046.900 Tonnen, was fast einem Zehntel der Gesamtproduktion des Landes entspricht.

Orangen sind zur führenden, wettbewerbsorientierten Spezialitäten-Agrarindustrie in Yichang und zur Säulenindustrie für Bauern geworden, die damit ihr Einkommen verbessern können. Die Orangenindustrie in Yichang ist hauptsächlich für drei Sorten bekannt, die im In- und Ausland ein hohes Ansehen genießen.

Laut dem Three Gorges International Communication Studio wurde Thomas Ramsay, Professor am College of Foreign Languages der chinesischen Three Gorges Universität vom Ruhm der chinesischen „Orange City" angezogen und besuchte mit seinem Freund, Thian Shidou, Yichang, um die Kultur und Innovation hinter Yichangs Orangen und ihre lebendige und außergewöhnliche Entwicklung zu erkunden.

Sie machten ihren ersten Halt in der Gemeinde Shuitianba im Kreis Zigui, die auf dem 30. nördlichen Breitengrad und am Ufer der Drei Schluchten des Jangtse liegt.

Umgeben von grünen Hügeln und plätschernden Flüssen ist die Gemeinde ein ideales Anbaugebiet für Orangen. Sie besuchten Zheng Jiayu, ein berühmter lokaler Fotograf von Orangen, der die Entwicklung der Branche genau verfolgt hat.

Laut Zheng haben die Einheimischen, die sich die Besonderheiten des bergigen Geländes zunutze machen, gelernt, Seilbahnen und doppelspurige Schwebebahnen für Obstplantagen einzusetzen, um Arbeitskräfte durch Maschinen zu ersetzen, so dass die lokalen Orangen schneller aus der Region und sogar aus China verschifft werden können.

Außerdem nutzen die Einheimischen Techniken des Grasanbaus, um Gründünger auf Feldern und Terrassen zu erzeugen und so den Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestiziden zu reduzieren, was zur grünen Entwicklung der Region beiträgt.

Das ganze Jahr über hängen in Yichang frische Orangen an den Bäumen und bilden eine einzigartige Kulisse. Dies ist zum Teil Deng Xiuxin zu verdanken, einem Akademiker der Chinese Academy of Engineering, der sich mit der Forschung und dem Anbau von Orangen beschäftigt.

Dank wissenschaftlicher und technologischer Innovationen kann Yichang das ganze Jahr über Orangen produzieren. Tom und Tian machten ihren zweiten Halt bei der Zuchtbasis für Orangensämlinge in Jiuwan Creek, der größten Keimplasma-Bank für hochwertige Orangensämlinge im Gebiet des Drei-Schluchten-Stausees.

Die Zuchtbasis beherbergt mehr als 100 in- und ausländische Orangensorten von höchster Qualität. Nach mehrjährigem Anbau durch Forscher können nun endlich die besten Obstsorten mit der besten Fruchtart, Farbe und dem höchsten Zuckergehalt ausgesucht werden.

Beim Anblick der schwindelerregenden Vielfalt an Sämlingen in der Basis konnten Tom und Tian nur staunen über den enormen wissenschaftlichen und technologischen Aufwand, der in diesen kleinen Früchten steckt.

In Yichang sind Orangen nicht nur Früchte, sondern auch Zutaten für Kochgerichte und Rohstoffe für die Weiterverarbeitung. Im Qugu-Industriepark von Zigui County werden Orangen zu Orangenwein, Kuchen, Essig, Snacks, Dosennahrung und anderen Produkten verarbeitet. Berühmte Hubei-Gerichte wie Rindfleisch mit Orangengeschmack und Speck werden ebenfalls mit konservierter Orangenschale serviert.

Die Orangenindustrie verwertet die Früchte von ihrer Blüte, ihrem Fruchtfleisch und der Schale bis hin zum verbleibenden Zellstoff vollständig und dank der Entwicklung der industriellen Wertschöpfungskette ohne Materialverschwendung.

Bei der letzten Etappe ihrer Erkundungstour wurden Tom und Tian auf einen alten Mann aufmerksam, der Livestreaming nutzte, um die Orangenverkäufe zu steigern. Der Mann namens Zhou Gongshou ist ein Obstbauer im Kreis Zigui. Mit 67 Jahren weigerte er sich, sich in einem städtischen Gebiet in den Ruhezustand zurückzuziehen, wie dies üblicherweise ältere Menschen tun und hat stattdessen gelernt, wie man lokale Orangen über Internettechnologien fördern kann.

Heute haben viele Obstbauern wie Zhou mit Unterstützung der lokalen Regierung und der Internetplattformen ein neues Leben mit dem Internet begonnen. Diese Bemühungen haben den Verkauf von Orangen aus den Bergen beschleunigt und sie in goldene Eiern für lokale Bauern verwandelt.

