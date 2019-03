Zoomlion verstärkt Fokus auf Ingenieurinnen

CHANGSHA, China, 15. März 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), Chinas führender Maschinenhersteller, verstärkte anlässlich der Feierlichkeiten des Unternehmens zum Weltfrauentag am 8. März den Fokus auf seine Ingenieurinnen und Technikerinnen.

Zoomlion, das sich in der Schwermaschinenindustrie die marktführende Position sichern möchte, verfolgt u.a. das Ziel, ein gleichberechtigtes Arbeitsumfeld zu schaffen und Frauen im Technikbereich zu fördern, deren Talent, Stärke und Ausdauer erheblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben.