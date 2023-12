ZPMC stellt auf dem 2023 Smart Equipment & Technology Forum 14 neue Produkte und Technologien vor

Globale Hafen- und Schifffahrtsexperten treffen in Guangzhou in China zusammen, um die Entwicklungen der Branche zu diskutieren

SHANGHAI, China, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das mit Spannung erwartete 2023ZPMC Smart Equipment and Technology Forum hat in Guangzhou stattgefunden. An der Veranstaltung nahmen mehr als 400 Experten im Bereich Hafenausrüstung und Offshore-Technik aus 36 Ländern und Regionen teil, um den Entwicklungstrend der „hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen" Anlagenherstellung in der Hafen- und Offshore-Industrie zu erörtern.

ZPMC Ceremony of 10000th Spreader Delivery

Das unter dem Motto „Smart Green Future" stehende Forum bestand aus einer Hauptveranstaltung und zwei Unterforen, die sich speziell mit den Themen „Intelligente und grüne Hafenanlagen" und „Offshoretechnik und intelligente Fertigung" befassten.

Auf dem Hauptforum legte Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) den Schwerpunkt auf das Thema „Digitalisierung" und erläuterte ausführlich den Digitalisierungskurs des Unternehmens in Bereichen wie Hafenmaschinen, intelligente Fertigung, schlüsselfertige automatisierte Terminalsysteme und Automatisierungssteuerungstechnik.

ZPMC stellte 14 neue Produkte aus den Bereichen Hafenmaschinen und Offshore-Technik vor. Als weltweit führendes Unternehmen im Hafenmaschinensektor hat ZPMC seit 26 Jahren in Folge eine führende Position in der Branche inne und beliefert mit seinen Produkten 107 Länder und Regionen. Zu den neuesten Hafenmaschinenprodukten gehören der horizontale Transportwagen IGV der nächsten Generation, der automatisierte schienengebundene Hochgeschwindigkeits-Portalkran Modell S-ASC, der selbstbalancierende und selbsthebende AB-Kaikran, ein umweltfreundlicher und CO2-emissionsarmer Leichtbau-Kaikran sowie Automatisierungssysteme für den Massengutumschlag. Außerdem wurden eine neuartige U-förmige Be- und Entladelösung, das Terminalmanagementsystem Portmanus und ein automatisierter Leercontainerplatz vorgestellt. Darüber hinaus stellte ZPMC die größte selbstfahrende Windturbinen-Installationsplattform der Welt, das erste selbstfahrende Offshore-Windpark-Serviceschiff (SOV) Asiens, schwimmende Windturbinen-Photovoltaik-Integrationsanlagen für den Offshore-Einsatz sowie die erste Wellenkompensationswerft in China und andere wichtige Offshore-Technikkomponenten vor.

Im hochkarätigen Diskussionssegment „Der Bau hochEffizienter, grüner und intelligenter Terminals" des Hauptforums trafen Führungskräfte von Guangzhou Port, Ningbo Port, COSCO Shipping Ports, China Merchants Port Group, HPH, APMT und DP World zu einem dynamischen Austausch über die drängendsten und innovativsten Themen der Branche zusammen, darunter die Anwendung intelligenter Technik in den Häfen der Zukunft, die Nutzung umweltfreundlicher Energien, die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen und die Verbesserung der Logistikeffizienz.

In den Unterforen beteiligte sich das ZPMC an einer Reihe von Diskussionen. Themen waren u. a. automatisierte multifunktionale horizontale Transportsysteme für Docks, neue intelligente und ökologisch effiziente Hafenmaschinen, nachhaltige intelligente Fertigungsverfahren, automatisierte Lager- und Logistikausrüstungstechnologie, Strategien für die CO2-emissionsarme Entwicklung von Häfen, das weltweit größte Installationsschiff für Windturbinen mit einem Gewicht von 3.500-Tonnen, die ersten beiden Servicebetriebsschiffe für Offshore-Windparks in Asien, Offshore-VSC-HVDC-Station, Offshore-Schwimmkräne, intelligente Stahlbrückenfertigung und Strategien für Offshore-Transport und -Installation.

Darüber hinaus wurde mit der Auslieferung des 10.000. internationalen Standard-Greifers von ZPMC ein Meilenstein gefeiert. Der Greifer ist ein wichtiges Gerät für den Be- und Entladevorgang in den Häfen. Die Container-Greifer von ZPMC wurden über 30 Jahre hinweg entwickelt. Die Produktpalette umfasst mehr als 200 Modelle in 8 Baureihen, darunter Einzel- und Doppelgehäuse sowie hydraulische und vollelektrische Ausführungen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2290480/mmexport1701425292853.jpg