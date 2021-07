Aleph Farms completa una ronda de financiación de serie B de 105 millones de dólares

La inversión de DisruptAD en Aleph Farms también ayudará a reforzar el enfoque a largo plazo de Abu Dhabi en la resiliencia alimentaria. Como socio estratégico de DisruptAD, Aleph Farms evaluará el establecimiento de una planta de fabricación en Abu Dhabi para suministrar sus productos cárnicos cultivados en los Emiratos Árabes Unidos y la región del CCG en general.

"Estamos encantados de hacer crecer nuestras relaciones con los socios existentes y damos la bienvenida a nuevos inversores seleccionados en esta ronda de financiación", destacó Didier Toubia, cofundador y director ejecutivo de Aleph Farms. "Este capital adicional de socios de primer nivel con experiencia y conocimientos incomparables nos acerca significativamente a nuestra visión de brindar acceso seguro e incondicional a una nutrición de alta calidad a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Vemos a nuestros inversionistas como socios para construir esta nueva categoría de la carne y era fundamental para nosotros que compartieran nuestro firme compromiso de mejorar la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios globales".

Michael Farello, socio gerente de Growth Fund de L Catterton, indicó: "Con filetes cortados de músculo entero cultivados, una plataforma optimizada para la paridad de costes a escala y una red de asociación global con los productores de carne más grandes del mundo, Aleph Farms se ha diferenciado como la principal empresa de carne cultivada lista para salir al mercado. Estamos entusiasmados de apoyar su éxito mientras se preparan para el lanzamiento global, y esperamos aprovechar nuestra importante experiencia en alimentos y negocios sostenibles que cubren las necesidades de un consumidor cambiante y un cambio mundo".

Mansour AlMulla dio la bienvenida a Aleph Farms en nombre de DisruptAD como su primer socio con sede en Israel y dijo: "Nuestra asociación con Aleph Farms respalda nuestro deseo a largo plazo de acelerar el camino para los pioneros de la tecnología y los líderes del cambio que están construyendo tecnologías del mañana".

Mayank Singhal, hablando en nombre de DisruptAD, añadió: "Creemos que el futuro de los alimentos se construirá en torno a elecciones evolucionadas de los consumidores y una solución a las preocupaciones climáticas, con Aleph desempeñando un papel central en la configuración de esta agenda en los mercados globales. para asociarse con ellos".

Acerca de Aleph Farms

Aleph Farms cultiva filetes de res, a partir de células no modificadas genéticamente aisladas de una vaca viva, sin dañar a los animales y con un impacto significativamente reducido en el medio ambiente. La empresa fue cofundada en 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub del Grupo Strauss, y el profesor Shulamit Levenberg de la Facultad de Ingeniería Biomédica del Technion - Instituto de Tecnología de Israel. La ronda de financiación de la Serie A de la empresa estuvo a cargo de VisVires New Protein, con la participación de Peregrine Ventures y Strauss Group, así como de otras empresas líderes mundiales de alimentos y carne, como Cargill y M-Industry. Para obtener más información, visite www.aleph-farms.com .

Acerca de L Catterton

Con aproximadamente 30.000 millones de dólares de capital social en sus estrategias de fondos y 17 oficinas en todo el mundo, L Catterton es la mayor firma global de capital privado centrada en el consumidor. El equipo de L Catterton de casi 200 profesionales de inversiones y operaciones se asocia con equipos de administración de todo el mundo para implantar planes estratégicos para fomentar el crecimiento, aprovechando el conocimiento profundo de la categoría, la excelencia operativa y una amplia red de asociaciones. Desde 1989, la firma ha realizado más de 250 inversiones en marcas líderes de consumo. Para obtener más información sobre L Catterton, visite www.lcatterton.com .

Acerca de DisruptAD

DisruptAD es la plataforma de capital de riesgo de ADQ. Sus actividades incluyen inversiones en empresas emergentes y fondos de capital de riesgo, así como la creación de nuevas incubadoras y aceleradores para apoyar la evolución de Abu Dhabi como destino global de emergentes y acelerar el desarrollo de su ecosistema de innovación. DisruptAD invierte en los Emiratos Árabes Unidos, así como en otros mercados globales, incluida la región de Medio Oriente y África del Norte, India, China, Sudeste de Asia y Estados Unidos. La plataforma tiene como objetivo apoyar y nutrir a más de 1.000 empresas emergentes para 2025.

