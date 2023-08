Dionisio Gutiérrez encabeza Misión de Observadores Internacionales de alto nivel para las elecciones en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, lidera al Grupo de Observadores Internacionales para el proceso electoral en Guatemala, ratificando así, su inquebrantable compromiso con la democracia en la región.

En este esfuerzo de observación electoral participan distinguidos ex presidentes de América Latina. Entre ellos destacan Andrés Pastrana, ex Presidente de Colombia, Jorge Tuto Quiroga, ex Presidente de Bolivia y Felipe Calderón ex Presidente de México.

DC Page (Homeland Security), George Piro (FBI), Felipe Calderón (ex presidente de México), Dionisio Gutiérrez, Andrés Pastrana (ex presidente Colombia), Jorge Tuto Quiroga (ex presidente de Bolivia) Misión Internacional de Observación Electoral en el Centro de Votación del Instituto Fischmann en la Ciudad de Guatemala

Adicionalmente, llegaron a Guatemala altos funcionarios de agencias de seguridad estadounidenses, entre ellos George Piro, ex Director Encargado de Operaciones Internacionales del FBI; DC Page, ex alto funcionario de Homeland Security; Javier Pérez, ex Director de la Policía de Miami y Erick Hawk, ex Jefe de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros.

Su experiencia, sus conocimientos y su compromiso con la democracia y el Estado de derecho fortalecerán el proceso de observación y contribuirán a garantizar unas elecciones justas y transparentes.

Esta Misión subraya el compromiso de la comunidad internacional con el fomento de los valores democráticos y la garantía de un proceso electoral pacífico en Guatemala.

Los expresidentes que vienen a la Misión de Observación dirigida por Dionisio Gutiérrez forman parte del Grupo Libertad y Democracia. Este grupo de reciente creación es el resultado de un esfuerzo liderado por la Fundación Internacional para la Libertad, de Mario Vargas Llosa, del cual, Dionisio Gutiérrez es pate. El GLD está integrado por más de 20 ex presidentes de Iberoamérica y otros líderes notables de la región, y tiene como objetivo defender y promover los valores de la democracia republicana y la libertad en América Latina.

