El Tec de Monterrey convoca a participar en la IFE Conference, antes CIIE

IFE Conference anunció el inicio de su convocatoria, misma que permanecerá abierta hasta el 14 de julio de 2023.

IFE Conference, continuará la trayectoria del CIIE a través del aprendizaje, conexión y colaboración entre expertas y expertos en innovación educativa para crear un futuro mejor para millones de personas en todo el mundo.

MONTERREY, México, 26 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- El Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey invita a los interesados a participar como ponentes en la primera IFE Conference, anteriormente CIIE, el Congreso Internacional de Innovación Educativa más prominente entre los países de habla hispana. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de julio del presente año, pueden consultar la Convocatoria IFE Conference.

La primera edición de IFE Conference, es un espacio que permite conocer y compartir las tendencias y prácticas que están revolucionando el mundo de la educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida. La IFE Conference se realizará del 23 al 25 de enero de 2024 y las postulaciones se podrán hacer a través de cuatro tipos de contribuciones:

Ponencias de investigación

Ponencias de innovación

Presentación de libros

Experiencia de innovación :

Proyectos de innovación educativa que se quieran llevar a la discusión y el análisis a través de una modalidad de panel o de mesa de networking.

Las temáticas para participar como ponentes pueden proponerse bajo 5 ejes:

Tendencias educativas

Tecnologías para la educación

Gestión de la innovación educativa

Innovación académica de la salud

Formación a lo largo de la vida

La IFE Conference, creada por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, y que lleva como nombre las siglas de este, seguirá con la trayectoria del CIIE, proporcionando cada año un evento internacional de innovación educativa para seguir impulsando el futuro de la educación.

Durante nueve ediciones, el CIIE, ahora IFE Conference ha llegado a más de 27,000 asistentes de 3,000 instituciones y más de 40 países, en esta primera edición del IFE Conference, evolucionamos para alcanzar nuevos horizontes enfocándonos en aprender, conectar y colaborar para crear un futuro mejor para millones de personas en todo el mundo.

La IFE Conference tendrá lugar del 23 al 25 de enero de 2024 en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México. Durante estos tres días, dentro de las actividades de este congreso, se presentarán proyectos de la convocatoria seleccionados cuidadosamente a través de un proceso de evaluación por pares en el caso de las ponencias de investigación e innovación y un proceso de revisión editorial en el caso del resto de las contribuciones.

Consulta las bases: Convocatoria IFE Conference

Para más información sobre el congreso, visita la página en transición: www.ciie.mx

Infografía: IFE Conference, antes CIIE

Para consultar material gráfico de click en el siguiente enlace: tec.rs/CIIE2023Dia3

Sigue la actividad de la IFE Conference en redes sociales:

Facebook: IFEConference Twitter: @IFEConference Instagram: @IFEConference

SOURCE Tecnológico de Monterrey