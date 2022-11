El Tribunal Superior de Quebec concede autorización para un procedimiento contra PricewaterhouseCoopers LLP

-El Tribunal Superior de Quebec concede autorización, en virtud de la Ley de Valores de Quebec, para iniciar un procedimiento de acción colectiva contra PricewaterhouseCoopers LLP únicamente a efectos de liquidación

(S.C.M. no. 500-06-001173-216)

MONTRÉAL,, 14 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 1 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Quebec concedió autorización al demandante principal para ejercer una acción colectiva contra PricewaterhouseCoopers LLP, la firma canadiense miembro de la red de firmas PwC, ("PwC") en virtud de la Ley de Valores de Quebec ("QSA") con el único propósito de un Acuerdo (el "Acuerdo").

El Acuerdo puede afectar a los derechos de las personas y entidades que adquirieron los valores de Nuvei a partir del 17 de septiembre de 2020 hasta el 7 de diciembre de 2021, y que mantuvieron algunos o todos esos valores hasta después del cierre de la negociación el 7 de diciembre de 2021.

La solicitud originaria para la autorización de una acción colectiva y para la autorización de presentar una acción de conformidad con el artículo 225.4 de la Ley de Valores de Quebec (la "Acción") se presentó el 8 de diciembre de 2021, en relación con los valores emitidos por Nuvei Corporation ("Nuvei") (TSX y Nasdaq: "NVEI") para, entre otras cosas, daños y perjuicios por tergiversación en virtud del Título VIII, Capítulo II, Divisiones I y II de la QSA y por culpa civil de conformidad con el artículo 1457 del Código Civil de Quebec.

La Acción continuará contra Nuvei y los otros demandados que no han llegado a un acuerdo.

Existe una propuesta de resolución con PwC (el "Acuerdo de Resolución"). El Acuerdo de Resolución prevé el pago por parte de PwC de 300.000 dólares canadienses en beneficio de la Demandante y de los miembros del Grupo de Resolución descritos a continuación:

Todas las personas y entidades, distintas de las Personas Excluidas, que adquirieron valores de Nuvei Corporation a partir del 17 de septiembre de 2020 y hasta el 7 de diciembre de 2021, y que mantuvieron una parte o la totalidad de esos valores hasta después del cierre de la cotización del 7 de diciembre de 2021.

(el "Grupo del Acuerdo" o los "miembros del Grupo del Acuerdo")

Quedan excluidos del Grupo del Acuerdo PwC y los Demandados que no hacen el Acuerdo, los miembros de las familias inmediatas de los Demandados Individuales, y los directores, funcionarios, subsidiarios y afiliados de Nuvei y sus filiales (las "Personas Excluidas")

El Acuerdo es un compromiso de las reclamaciones en disputa, sin ninguna admisión de responsabilidad por parte de PwC, con el fin de evitar un juicio y los costes y gastos adicionales relacionados con el mismo. Esta notificación no significa que el Tribunal haya declarado la responsabilidad o la probabilidad de recuperación por parte de cualquier Miembro del Grupo. PwC niega todas y cada una de las reclamaciones y alegaciones de infracción realizadas por el Solicitante en la Acción.

Los miembros del Grupo del Acuerdo que deseen estar obligados por el Acuerdo de PwC están incluidos automáticamente y no necesitan hacer nada en este momento.

Los miembros del Grupo del Acuerdo que no deseen quedar vinculados por el Acuerdo de PwC deben "optar por no participar", lo que significa que deben excluirse del Acuerdo de PwC. Si usted es un miembro del Grupo del Acuerdo y desea excluirse del Acuerdo de PwC, debe completar, firmar y devolver el Formulario de Exclusión que se proporciona en el Apéndice A de la notificación larga a LPC Avocat Inc. y al Tribunal Superior de Québec. Para que su exclusión sea válida, su formulario de exclusión completo y firmado debe tener matasellos o ser recibido a más tardar el 13 de diciembre de 2022.

La moción para aprobar el Acuerdo de PwC tendrá lugar el 20 de diciembre de 2022 a las 9:30 horas, en la sala 15.09 del tribunal de Montreal y por videoconferencia. El tribunal está situado en 1 Notre-Dame St. East, Montréal, Québec. Para objetar al Acuerdo de Resolución, debe hacerlo exponiendo su objeción por escrito dirigida a LPC Avocat Inc. con matasellos o recibido antes del 13 de diciembre de 2022.

El Demandante principal y los miembros del Grupo del Acuerdo propuesto están representados por LPC Avocat Inc.

Para obtener información sobre la demanda, sus derechos y cómo ejercerlos, consulte la notificación en formato largo y los documentos relacionados, incluida la sentencia a la que se hace referencia en este comunicado de prensa, disponibles en línea en www.lpclex.com/nuvei .

Consultas para medios: Joey Zukran, LPC Avocat Inc., Tel: +1.514.379.1572, E-mail: [email protected]

