ESPAÑA OBTIENE UN GRAN ÉXITO EN LOS PREMIOS DECANTER WORLD WINE AWARDS

Como parte de este proceso, casi 250 jueces expertos, entre ellos 41 maestros del vino (Masters of Wine) y 13 maestros sumilleres (Master Sommeliers), evaluaron 18 244 vinos de 54 países en los premios DWWA 2022, lo que supone un récord de vinos catados.

España obtuvo buenos resultados en todas las categorías y en una gran variedad de regiones y estilos, pero destacaron especialmente sus impresionantes 22 medallas de platino y 92 de oro. Las medallas comprendían una mezcla de vinos tintos, rosados, blancos, fortificados (incluido el Jerez) y espumosos.

Entre los vinos más destacados en Best in Show de España se encuentran las Bodegas Mazas 2020 de Toro y las Bodegas Aroa, Le Naturel Lakar 2020 de Navarra, que obtuvieron el premio Value Best in Show, por ofrecer una excepcional relación calidad-precio por menos de 15 euros.

Al comentar los vinos Value Best in Show, el copresidente Andrew Jefford dijo: "El atractivo de nuestros vinos Value Best in Show se basa siempre en la calidad de sus frutos. Son vinos para beber rápidamente, que esperamos dejen a los bebedores estremeciéndose de placer".

En otras regiones, Rioja obtuvo dos victorias del Best in Show con Hacienda López De Haro, Classica Rosado 2009, el primer rosado de Rioja en ganar un Best in Show que los jueces describieron como "un vino añejo gratificante, envolvente y satisfactorio". Esto fue junto a un tinto de la región, Bodegas Cornelio Dinastía, Imperial Autor 2018. Al comentar la región, los jueces dijeron: "La evolución estética de los últimos años en la mayor región vinícola de España deja a sus enólogos con más alternativas de estilo que nunca, y a los afortunados bebedores con una gama de diferentes versiones de estos suelos y cielos propicios".

Los dos últimos Best in Show se concedieron a Albet i Noya, El Corral Cremat Brut Nature 2011 del Penedès en Cataluña, una región descrita como "en pleno apogeo en la actualidad, con una enorme gama de vinos innovadores que se abren paso en el mercado" y Lustau, V.O.R.S Palo Cortado NV de 30 años de la región de Jerez.

Los jerezanos también obtuvieron resultados extraordinarios en la categoría de Platino, con seis de los 22 Platinos inauditos del país concedidos a una serie de estilos, los cuales incluyen Palo Cortado, Amontillado, Oloroso y Cream. El conjunto de platino de España también incluye cuatro medallas de platino Value (menos de 15 libras), incluido el Extra Special Palacio de Vivero Verdejo 2021 de Asda a menos de 9,99 libras, y los galardonados de 13 regiones de todo el país.

Dos medallas de oro destacadas fueron del productor lanzaroteño El Grifo para Lías Malvasía Volcánico 2019, una primera medalla de oro para un vino no fortificado de la isla, y también para el fortificado Canari NV.

La copresidenta de los premios Decanter World Wine Awards, Sarah Jane Evans MW, comentó: "Los Decanter World Wine Awards son algo realmente especial. Prestamos mucha atención a los vinos que tenemos. Nos acercamos a cada uno de ellos como a uno más de la familia, en el sentido de que lo cuidamos de verdad, lo estudiamos y lo valoramos tal y como es ahora. Sabes que lo que estás haciendo es una gran debate sobre quién lo va a disfrutar después".

Visita awards.decanter.com para ver la lista completa de ganadores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833237/Decanter_World_Wine_Awards_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1833236/Decanter_World_Wine_Awards_Logo.jpg

SOURCE Decanter World Wine Awards