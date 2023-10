MoneyAge galardonó a Fisher Investments en la celebración de sus premios Wealth & Asset Management

LONDRES, 2 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Fisher Investments España opina sobre el premio Equities Manager of the Year 2023 que MoneyAge ha entregado a Fisher Investments y sus filiales. MoneyAge ha entregado el premio en la quinta entrega de sus premios Wealth & Asset Management Awards. Fisher Investments recibió el premio Active Manager of the Year en 2022 y es la primera vez que es nombrada Equities Manager of the Year.

Damian Ornani, primer ejecutivo de Fisher Investments, declaró: "Es un honor haber sido elegidos como uno de los mejores gestores de patrimonios. Este premio reconoce nuestros constantes esfuerzos por crear estrategias de inversión eficaces que ayuden a nuestros clientes privados e institucionales a alcanzar sus objetivos de inversión."

Para elegir a sus ganadores, MoneyAge se basó en las recomendaciones elaboradas por un jurado independiente de expertos pertenecientes al sector que tiene en cuenta factores como el servicio al cliente y la gestión eficaz de carteras. Tal como Fisher Investments España opina, los premios Wealth & Asset Management Awards galardonan el éxito y la innovación en el sector de la gestión de activos y de patrimonios.

Carrianne Coffey, vicepresidenta ejecutiva sénior del Grupo de clientes particulares internacionales de Fisher Investments, declaró: "Estamos muy orgullosos de haber recibido este reconocimiento. Este premio independiente refleja nuestros incansables esfuerzos por convertirnos en uno de los mejores gestores de patrimonios del mundo."

Opinión sobre sobre Fisher Investments España

Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España ("Fisher Investments España") y forma parte del Grupo internacional de empresas Fisher. Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda. Fisher Investments Ireland Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda. Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, número 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España) con NIF W0074497I, y registrada en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 126. Visite la página web https://www.fisherinvestments.com/es-es para obtener más información sobre Fisher Investments España.

Opinión sobre Fisher Investments

Fisher Investments es una empresa de gestión de patrimonios independiente y de comisión única. A 30/6/2023, Fisher Investments y sus filiales gestionan activos por un valor superior a 194 000 MEUR en todo el mundo, de los cuales más de 158 000 MEUR pertenecen a inversores particulares, más de 32 000 MEUR a inversores institucionales y más de 3000 MEUR a planes de pensiones de pequeñas y medianas empresas estadounidenses. Fisher Investments cuenta con cuatro unidades empresariales principales: el Grupo de clientes particulares estadounidense, el Grupo de clientes institucionales, el Grupo de clientes particulares internacionales y el Grupo de 401(k) Solutions. Estos grupos prestan servicios a una gran base de clientes a nivel internacional. Las estrategias pueden variar en función de la jurisdicción. Su fundador y presidente ejecutivo, Ken Fisher, colaboró con la columna "Portfolio Strategy" de la revista Forbes durante 32 años y medio hasta 2017, lo que lo convierte en el columnista con la trayectoria más larga de la historia de la revista. En la actualidad, publica mensualmente en el New York Post. Las columnas de Ken varían según el país y se han publicado periódicamente en los principales medios de comunicación de casi todos los países, lo que lo convierte en el columnista con el mayor volumen de publicaciones en la historia. Ha aparecido con frecuencia en importantes programas informativos de televisión, como Fox Business, Fox News y CNN Internacional. Ken Fisher ha escrito 11 libros sobre finanzas e inversiones, cuatro de los cuales figuran en la lista de los más vendidos del New York Times. Visite la página web www.fisherinvestments.com para obtener más información sobre Fisher Investments.

