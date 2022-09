IDnow apoya a la IATA para simplificar el viaje de los pasajeros mediante la identidad digital

MUNICH, 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El grupo IDnow, empresa líder en Europa de verificación de identidad y firma de documentos, anuncia su participación en el programa acelerador [email protected] 2022 de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). El grupo IDnow está trabajando con la IATA y sus miembros, aportando su experiencia y conocimientos normativos en el campo de la verificación de identidad y la identidad digital. Juntos están colaborando en un objetivo común: crear experiencias de vuelo más fluidas al mismo tiempo que reducen los riesgos de fraude para las aerolíneas

La IATA es la asociación comercial de las aerolíneas del mundo, y representa a unas 290 aerolíneas, el 83% del tráfico aéreo total. Como asociación líder del sector, la IATA está dando forma a las normas del sector y al futuro de la aviación.

A través del programa [email protected], IDnow contribuye al grupo de trabajo IATA One ID. El objetivo de IATA One ID es establecer estándares de la industria que agilicen aún más el viaje de los pasajeros con la digitalización de la admisibilidad y un proceso a través de la identificación biométrica segura. Según la visión de One ID, al completar las comprobaciones de documentos de forma remota, los pasajeros podrán llegar al aeropuerto listos para volar y proceder a través de cada punto de contacto del aeropuerto con un simple reconocimiento biométrico. La meta es lograr un sistema global verdaderamente interoperable entre aeropuertos, aerolíneas y gobiernos.

El grupo IDnow está colaborando con las aerolíneas y otros proveedores de tecnología miembros del Think Tank de la IATA en un libro blanco sobre la aplicación de la identidad digital en el sector del transporte aéreo. Paralelamente, se está desarrollando una prueba de concepto para mostrar cómo la identidad digital puede ayudar a las personas con movilidad reducida a viajar, y a las aerolíneas y aeropuertos a priorizar el personal requerido para el apoyo necesario.

"Estamos muy contentos de contar con la participación del grupo IDnow en el corazón de las conversación sobre innovación en el sector. IDnow aporta su experiencia en la identidad digital descentralizada segura para apoyar a la industria de las aerolíneas poniendo al cliente en el centro" - Kat R. Morse, Senior Manager de Innovación, Asociaciones y Eventos de la IATA.

"Entendemos que en la industria del transporte aéreo, la identidad digital tiene un gran potencial para dar forma a una experiencia de viaje totalmente nueva. Desde la reducción del riesgo de fraude para las aerolíneas, hasta la creación de una experiencia más fluida y de menor contacto para los pasajeros y la oferta de una solución que cumpla con el GDPR; pasando por el almacenamiento y el intercambio de imágenes biométricas para los aeropuertos y otras partes interesadas: la identidad digital es clave. Estamos entusiasmados y orgullosos de haber sido seleccionados por la IATA para trabajar juntos y asociarnos con algunas de las aerolíneas más prestigiosas del mundo para dar forma al futuro de los viajes aéreos", dice Michael A. Binner, Director de Identidad Digital de IDnow.

Sobre el grupo IDnow

IDnow es una plataforma líder mundial de comprobación de identidad con la visión de hacer del mundo conectado un lugar más seguro. La plataforma IDnow ofrece una amplia cartera de soluciones, que van desde las automatizadas hasta las asistidas por personas, desde las puramente online hasta las de punto de venta. Cada método está optimizado para obtener excelentes tasas de conversión y la mejor experiencia de usuario, garantizando al tiempo lo más alto estándares de seguridad.

La empresa tiene oficinas en Alemania, Reino Unido y Francia y está respaldada por inversores institucionales de renombre, encabezados por Corsair Capital. Su cartera de más de 900 clientes internacionales abarca un amplio abanico de sectores, e incluye empresas internacionales líderes como Western Union, UBS, Sixt y Munich Re, así como campeones digitales como N26, Solarisbank, wefox y Tier Mobility.

Para obtener más información, visite https://www.idnow.io/

Contacto de prensa del Reino Unido en IDnow: Sara Donnelly, [email protected], +44(0)7734 237840 James Bentley, [email protected], +44(0)7876 899102; Contacto de prensa mundial: Christina Schwining, [email protected], +49 89 41324 6054

