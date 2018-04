Kat Von D Beauty presenta la primera colección para cejas de larga duración en tres fórmulas innovadoras y 100% veganas

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: https://www.multivu.com/players/es-es/8309951-kat-von-d-beauty-long-wear-vegan-brow-collection/

La Pomada para Cejas Duradera 24-Hour Super Brow, los Polvos de Profundidad para Cejas Brow Struck, el Lápiz para Cejas de Alta Precisión Signature Brow, el Cepillo de Cejas para Pomada #70 y el Cepillo de Cejas para Polvos #75 de Kat Von D Beauty estarán disponibles en España en mayo de 2018 a través de Sephora y Katvondbeauty.com.

Las cejas son extremadamente personales. Para crear su propio estilo de ceja, marcado y distintivo, Kat utilizó el Tattoo Liner durante años porque no podía encontrar un producto que ofreciese el color de alta intensidad y la larga duración resistente al agua que ella buscaba. Ahora, Kat ha traspasado los límites de la innovación para crear la colección para cejas definitiva, tanto para sí misma como para el resto del mundo. En una publicación en primicia en su cuenta de Instagram, Kat Von D aclamó: "¡¿Están listos para EL MEJOR producto para cejas de larga duración y a prueba de balas de todos los tiempos?!"

Pomada para Cejas Duradera 24-Hour Super Brow de Kat Von D Beauty

Esta pomada ligera y resistente al agua proporciona un look para cejas que llaman la atención, que las deja bien fijadas y a prueba de borrones que no se quitan hasta que usted lo decide. Esta fórmula resistente al sudor es el mejor producto para cejas para las actividades más intensas: ¡Kat incluso puso a prueba su poder de fijación durante una dura (y sudorosa) clase de fitness! Super Brow está disponible en 7 tonos de ceja neutros y 7 colores del arco iris, además de en los tonos "White Out" y "Bleach", para un total de 16 tonalidades sin precedentes que pueden combinarse para crear más de 100 colores compatibles con cualquier tono de pelo.

Aplique la nueva Pomada para Cejas Duradera 24-Hour Super Brow con el nuevo Cepillo de Cejas para Pomada #70 de Kat Von D Beauty . Las cerdas firmes y en ángulo del cepillo están fabricadas con fibras sintéticas de la más alta calidad para conseguir un control extremo y unos trazos fluidos. El mango estrecho del cepillo puede utilizarse también como espátula para crear combinaciones de colores con total facilidad.

Polvos de Profundidad para Cejas Brow Struck de Kat Von D Beauty

Consiga unas cejas perfectas de aspecto natural con Brow Struck: unos polvos semimetálicos en 3D exclusivos que imitan el brillo natural del pelo real para una dimensión y volumen auténticos. Esta fórmula híbrida 2 en 1 de base y polvos es la base de los primeros polvos para cejas con la que conseguir unas cejas resistentes al agua y a los borrones durante hasta 12 horas. Rellene sus cejas e iguale su forma en un instante con uno de los 7 tonos para cejas disponibles con los que lucir unas cejas perfectamente pobladas y equilibradas para un aspecto fenomenal tanto delante de una cámara como en la vida real.

Aplique estos polvos de elevada pigmentación y larga duración con el Cepillo de Cejas para Polvos #75 de Kat Von D Beauty . El cepillo presenta un diseño de peine único que deposita y funde los polvos a medida que usted cepilla sus cejas.

Lápiz de Alta Precisión Signature Brow de Kat Von D Beauty

Este lápiz ultrafino tiene la primera punta ovalada de 1 x 1,5 mm del mundo, para un look microblade que puede controlar. El lápiz Signature Brow encarna la precisión, y es perfecto para dibujar líneas finas y trazos que imitan el pelo con el control de un artista desde cualquier ángulo. La fórmula duradera y resistente a roturas es superdura, pero se vuelve blanda al entrar en contacto con los aceites naturales del pelo de sus cejas para obtener un color que se aplica capa a capa y que garantiza todos los looks para cejas personalizados que desee. El cepillo especial integrado en cada uno de los 7 tonos le permite peinar y fundir el color de forma sencilla.

Curso de Cejas de Kat Von D Beauty

Triunfe con cualquier tipo de ceja gracias a estos consejos de Leah Carmichael, maquilladora del Kat Von D Artistry Collective Artist (@iamleah).

CEJAS SUPERDEFINIDAS Y ESCULPIDAS

"Para conseguir las cejas perfectas hay que empezar siempre por el arco. Utilicé la Pomada para Cejas Duradera 24-Hour Super Brow en Graphite y el Cepillo de Cejas para Pomada #70, y estiré el extremo de la ceja para alargar su forma. A continuación, repetí ese paso en la parte superior de la ceja, rellenándola, y utilicé lo que quedaba de producto en la punta del cepillo en la parte frontal de la ceja realizando pequeños trazos que imitasen pelos".

CEJAS POBLADAS

"Para unas cejas pobladas superfáciles, utilicé los Polvos de Profundidad para Cejas Brow Struck en Blonde y el Cepillo de Cejas para Polvos #75. Los polvos son ideales para aquellas personas con cejas poco pobladas, puesto que la fórmula cuenta con un brillo ligero que les confiere un look natural. Me gustar terminar utilizando un cepillo específico para cejas para darle un acabado con volumen".

CEJAS EFECTO MICROBLADE

"El Lápiz para Cejas de Alta Precisión Signature Brow fue diseñado para crear unas cejas definidas. Elegí el tono Medium Brown y utilicé trazos cortos para aplicar el color en capas finas. Gracias a la punta superprecisa y la fórmula de elevada pigmentación, es posible conseguir los trazos más naturales para un look preciso y definido. Solo un poquito da para mucho".

CEJAS DE COLORES

"¡No hay que tenerle miedo a las cejas de colores! La versatilidad de los tonos de la Pomada para Cejas Duradera 24-Hour Super Brow es fantástica para la creatividad. Por ejemplo: el color Scarlet mezclado con cualquiera de los otros tonos marrones permite obtener el tono cobrizo perfecto, y el Bleach crea las cejas decoloradas más rápidas y sin compromiso a largo plazo de la historia. Utilicé solamente el tono Scarlet para crear este look divertido y lleno de color".

#¡Vegano! La pasión que Kat Von D siente por los animales se traduce en que sus productos siempre son 100% no testados en animales. La Colección para Cejas de Kat Von D es 100% vegana. Comparta sus looks y busque más inspiración en KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #KVDBrows

ACERCA DE KAT VON D BEAUTY: LARGA DURACIÓN. ALTA PIGMENTACIÓN. COBERTURA TOTAL.

Kat Von D Beauty se fundó y presentó en 2008. Inspirada por los tatuajes de su famoso estudio, High Voltage Tattoo, Kat Von D creó una marca querida e imparable, especializada en productos de belleza de larga duración, alta pigmentación y cobertura total, y que te animan sacar tu artista interior.

En su incesante búsqueda para crear los productos de belleza más perfectos que pueda imaginar, Kat Von D prueba en sí misma todas sus creaciones, inspirándose continuamente en su experiencia como maquilladora profesional, tatuadora, música, activista por los derechos de los animales, líder de redes sociales y creadora. Alabada y apreciada por su arte, autenticidad, innovación y obsesión por la calidad, Kat Von D es una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento del sector.

Como apasionada activista por los derechos animales, Kat von D está comprometida con asegurar que la belleza sea 100% no testada en animales y que el maquillaje sea, en su línea, 100% vegano. En reconocimiento a su trabajo, recibió el Premio a la celebridad defensora de los animales de la Conferencia Nacional por los Derechos de los Animales y fue nombrada Celebridad vegana del año en 2017. En los Premios Annual Libby, peta2 ha nombrado dos veces a Kat Von D Beauty como Mejor empresa de cosméticos no testados en animales.

Kat Von D Beauty se distribuye en 35 países de Norteamérica, América Latina, Europa, el sudeste asiático, Australia, Oriente Próximo, Escandinavia, Reino Unido e Irlanda, solamente en SEPHORA, Naimies, Debenhams y www.katvondbeauty.com.

ACERCA DE KENDO

Con sede en San Francisco (California), KENDO crea o adquiere marcas de belleza y se centra en convertirlas en potencias mundiales. Su cartera está formada por Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLEHENRIKSEN, BITE Beauty y Fenty Beauty by Rihanna. El nombre KENDO es un juego de palabras con la frase inglesa "can do", es decir, "se puede hacer". Lo que caracteriza a KENDO es su dedicación por la calidad de los productos, la innovación y su narración auténtica. Las marcas de la cartera de KENDO se distribuyen en 35 países de todo el mundo.

FUENTE KENDO