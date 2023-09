La 45ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se reúne en Arabia Saudí

La 45ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se reúne en Arabia Saudí Saudi National Commission for Education, Culture and Science 13 sept, 2023, 18:15 BST Compartir este artículo Compartir este artículo MADRID, España, 13 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- El Reino de Arabia Saudí es anfitrión de la 45ª reunión ampliada del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se celebra del 10 al 25 de septiembre en Riad, capital del Reino. Continue Reading

Su Alteza el Príncipe Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, Ministro saudí de Cultura y Presidente de la Comisión Nacional Saudí para la Educación, la Cultura y la Ciencia, pronuncia el discurso de apertura de la 45ª reunión ampliada del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Riad.

Compuesto por representantes de 21 Estados Parte, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO escogió por unanimidad el Reino de Arabia como ubicación tras cuatro años sin realizarse de forma presencial. Esta decisión unánime reconoce los esfuerzos del Reino en el apoyo a las labores de preservación y protección del patrimonio, en consonancia con los objetivos de la UNESCO.

La ceremonia de apertura se celebró en el palacio de Al Murabba, uno de los edificios rescatados del centro histórico y pieza clave del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El lema del encuentro, "Juntos por un mañana previsor", subraya la importancia de proteger y celebrar la cultura y el patrimonio en un mundo en constante cambio para alcanzar un futuro mejor. Como parte de la exhibición de la cultura saudí, se contó con la actuación de varios artistas tradicionales y contemporáneos, y se sirvió comida tradicional durante le banquete de apertura de la reunión del Comité.

Su Alteza, el Príncipe Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, Ministro de Cultura y Presidente de la Comisión Nacional Saudí para la Educación, la Cultura y la Ciencia, declaró: "Arabia Saudí se complace en ser anfitrión de la 45ª reunión ampliada del Comité del Patrimonio Mundial. El patrimonio es un elemento esencial de la identidad de Arabia Saudí y un elemento unificador de la nación y del mundo. Las contribuciones del Reino a este importante diálogo internacional demuestran nuestro compromiso con la preservación de la cultura y el patrimonio para las generaciones venideras. Junto con la UNESCO y sus asociados, esperamos facilitar una mayor colaboración mundial y la creación colectiva de capacidades para salvaguardar el patrimonio cultural mundial, a fin de alcanzar nuestra visión común del desarrollo sostenible mundial".

Actualmente, Arabia Saudí cuenta con seis lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO -Hegra Archaeological Site, At-Turaif District in ad-Dir'iyah, Historic Jeddah, Rock Art in the Hail Region, Al-Ahsa Oasis y Ḥimā Cultural Area-, y ha incluido otra propuesta para su examen en la reunión del Comité de este año.

