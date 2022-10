Las principales estrellas competirán en Dubai en un emocionante espectáculo de tenis

- La nueva Liga Mundial de Tenis llevará a las mejores estrellas del mundo a Dubái para el evento inaugural del 19 al 24 de diciembre

Dubai, EAU, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La realeza del tenis llegará a Dubai en diciembre para competir en uno de los eventos deportivos y musicales más emocionantes que se hayan celebrado en los Emiratos.

La Liga Mundial de Tenis no sólo mostrará a muchos de los mejores jugadores y jugadoras del mundo, sino que también ofrecerá un formato lleno de diversión con batallas épicas a dos sets en partidos individuales y de dobles mixtos, con desempates para decidir el resultado final si es necesario. Y después del partido, cada noche, los poseedores de entradas para "El mayor espectáculo sobre la pista" podrán disfrutar de un emocionante concierto en el que participarán los mejores artistas de todo el mundo, incluidas las superestrellas DJ holandesas Tiësto y Armin Van Buuren, ya confirmados como artistas principales.

Rajesh Banga, Presidente de la Liga Mundial de Tenis, dijo: "La Liga Mundial de Tenis será un evento como ningún otro. Aporta un nuevo formato único y atractivo al juego del tenis, ofreciendo una mezcla espectacular de deporte y entretenimiento juntos. Estamos impacientes por dar la bienvenida a los aficionados de todo el mundo a este trascendental acontecimiento que marca una nueva era para el tenis."

Novak Djokovic, posiblemente el mejor jugador que ha visto el tenis, encabeza el cuadro masculino, mientras que la número uno del mundo, Iga Swiatek, encabeza la lista de inscritos femenina. En el cuadro masculino, Alexander Zverev, una estrella emergente que alcanzó el segundo puesto del ranking mundial este año, y el resurgido Nick Kyrgios, uno de los personajes más pintorescos del ATP Tour. En el cuadro femenino, la ex número uno del mundo, Simona Halep, y la actual campeona de Wimbledon, Elena Rybakina, se suman a un elenco de talentos del tenis mundial.

"Este nuevo evento es emocionante, no hay duda", dijo Djokovic. "Me encanta jugar en Dubai, he tenido mucho éxito allí a lo largo de los años y realmente disfruto de los aficionados. Esto es algo diferente, y va a ser genial formar parte de ello".

Iga Swiatek, actual campeón del Abierto de Francia y del Abierto de Estados Unidos, añadió: "Lo que más me gusta es cuando el tenis conecta con la gente y cuando es un verdadero entretenimiento. Cuando se combina con un gran espectáculo y música, es aún mejor, así que esa es la razón por la que estoy emocionada de unirme a la Liga Mundial de Tenis de este año. Estoy contenta de que, junto con otros jugadores de primera fila, presentemos el tenis como diversión a nuevos públicos. No puedo esperar."

El 1 de noviembre se llevará a cabo un sorteo de jugadores, y los 16 participantes se dividirán en cuatro equipos de cuatro jugadores cada uno, con un formato de Round Robin para los partidos de todo el torneo antes de un enfrentamiento el último día con los dos mejores equipos.

Con muchos de los mejores jugadores de tenis del mundo en la pista y con actuaciones musicales de primera línea para emocionar a los espectadores, The Greatest Show On Court tiene algo para todos. Para más información sobre la Liga Mundial de Tenis, visite: https://www.worldtennisleague.com/

