LipoTrue S.L. y Proya cooperan en el desarrollo de nuevos productos antiarrugas

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- El laboratorio biotecnológico internacional LipoTrue S.L. ha colaborado recientemente con la principal empresa de cosméticos china Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA: 603605) para desarrollar tecnologías básicas para los productos cosméticos funcionales de Proya de acuerdo con el acuerdo de cooperación técnica firmado entre ambas empresas en 2019. Como parte de la asociación, LipoTrue S.L. es responsable del suministro de ingredientes activos a Proya. Proya Deep Ocean Energy Wrinkless and Firming Essence (Esencia de rubí de Proya), el primer producto nuevo desarrollado conjuntamente por las dos empresas, apareció en el mercado de China a principios de 2020. Con el 20 % de la solución de ACETIL HEXAPÉPTIDO-8 producida por LipoTrue, el producto ha mostrado un extraordinario efecto antiarrugas.